Детское Евровидение-2026: Общественное объявило лонглист из 15 юных звезд

Музыкальная гонка за право представить Украину на Детском Евровидении-2026 официально перешла на новый этап. Команда Суспільного Мовлення опубликувала список из 15 юных исполнителей, которые завоевали свое место среди рекордного количества желающих. В этом году конкуренция была действительно острой — в адрес организаторов поступило целых 642 заявки. Об етом пишет Суспільне.

Музыкальный продюсер Нацотбора Светлана Тарабарова, поздравляя участников, подчеркнула, что такая активность — лучшее доказательство того, насколько талантливое и смелое поколение растет в Украине.

— Для тех, кто сегодня не увидел своего имени в списке: это не поражение, а лишь шаг на большом пути. Продолжайте творить! А участников лонг-листа ждет невероятный опыт и знакомства. Желаю каждому оставаться собой, — обратилась к детям Светлана Тарабарова.

Кто вошел в лонг-лист Нацотбора-2026

География участников впечатляет: от солнечного Закарпатья до несокрушимого Харькова. Вот имена тех, кто будет бороться за выход в следующий тур:

Группа VYHOR (Мария Васьковская, Тина Колодийчук, Зоряна Панченко, Дарья Удовиченко, Александра Сварник и Екатерина Яюк) — Киевская область;

Мария Близнюк (11 лет) — Закарпатье;

Екатерина Ватан (12 лет) — г. Киев;

Дуэт София и Вероника Возняк (12 и 10 лет) — г. Ивано-Франковск;

Владислав Данилевский (11 лет) — г. Киев;

Роман Дорошенко (12 лет) — Киевская область;

София Дупелич (14 лет) — г. Житомир;

Дмитрий Карабет (10 лет) — г. Киев;

Эрика Колесниченко (11 лет) — Киевская область;

София Назаренко (10 лет) — г. Киев;

Анастасия Пошедина (9 лет) — Харьков/Киев;

Марко Сердинский (12 лет) — г. Ивано-Франковск;

Злата Солоненко (11 лет) — Винницкая область;

Оливия Ткачик (10 лет) — г. Николаев;

Карина Штефанеса (10 лет) — Черновицкая область.

Уже в это воскресенье, 26 июля, участников ждет серьезное испытание — очное прослушивание на базе ТРЦ Respublika Park (Neopolis). Атмосфера будет максимально приближена к международному шоу, чтобы дети почувствовали настоящий драйв большой сцены.

По итогам прослушиваний жюри выберет десятку лучших. Именно они отправятся в Звездную школу в Буковеле (лагерь One Land), где будут работать над вокалом, сценическим движением и новыми песнями.

Читать по теме Нацотбор на Детское Евровидение 2026 года официально стартовал: как подать заявку Начался нацотбор на Детское Евровидение 2026 года в Украине.

Почему Детское Евровидение-2026 снова пройдет на Мальте

Напомним интересную деталь: в прошлом году победу одержала представительница Франции Lou Deleuze, однако страна-победительница отказалась принимать конкурс у себя. Поэтому эстафету в третий раз перехватила Мальта.

Для Украины планка поднята очень высоко: в прошлом году наша София Нерсесян с песней Motanka заняла почетное второе место. Кто получит шанс превзойти этот результат, мы узнаем уже 13 сентября во время финала Нацотбора.

Ранее мы писали, как голосовать на Евровидении-2026 — читай в материале разные способы и обновленные правила.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!