Для тебя Родительство

Выплаты на детей могут вырасти в 2-3 раза: какие суммы предусматривает новый законопроект

Марина Слизовская 24 июля 2026, 13:30 4 мин.
Выплаты на детей в Украине увеличат
Фото Pexels

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