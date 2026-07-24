Выплаты на детей могут вырасти в 2-3 раза: какие суммы предусматривает новый законопроект

В Украине могут ощутимо вырасти выплаты на детей под опекой, а также для детей с инвалидностью. Соответствующий проект закона получил поддержку Кабинета министров, затем его должны рассмотреть и поддержать в парламенте. Проект закона №15438 был зарегистрирован на сайте Верховной Рады 22 июля.

Законопроект по усовершенствованию механизмов защиты детей: что изменится

Выплаты на детей в Украине вырастут в 2-3 раза

денежная помощь на ребенка под опекой либо на попечительстве и ребенка в приемной семье либо детдоме семейного типа, возрастет с 7042 – 8780 грн. до 15750 – 20250 грн. в зависимости от возраста;

денежная помощь для ребенка с инвалидностью увеличится с 9860 – 12292 до 24750 – 29250 грн.;

денежная помощь при установлении опеки или попечительства над ребенком, а также при устройстве ребенка в приемную семью или детдом семейного типа будет составлять 36000 грн., это будет единоразовая выплата.

Отмечается, что окончательная сумма выплат будет рассчитана в соответствии с законом о госбюджете на 2027 год. В настоящее время расчеты являются ориентировочными.

Круглосуточное реагирование на сообщения об угрозе ребенку

Предполагается введение оперативной реакции на угрозу ребенку в любое время суток и в выходные, а также праздничные дни. При этом оплата работников службы по делам детей должна соответствовать новому графику работы. Громады должны обеспечить их служебным транспортом или альтернативой, чтобы была возможность приехать к пострадавшему ребенку в любой момент.

Также должно быть пересмотрено количество работников соцслужбы на уровне тергромад. В городах один работник должен отвечать не более чем за 1,5 тысячи несовершеннолетних, для сел и поселков — один работник не более чем на 800 детей. Там, где проживает меньшее количество детей, должно работать минимум три сотрудника соцслужбы.

Усиление прав сироты на воспитание в семье

Согласно нормам законопроекта, сирота или ребенок, лишенный родительской опеки, может находиться в детдоме не более полугода, пока ему ищут семью.

Со следующего года предлагается создавать новые семейные формы воспитания в формате приемной семьи. Ранее созданные детдома семейного типа продолжат существовать.

Разлучать братьев и сестер запретят, за исключением отдельных ситуаций и при условии, что это будет отвечать интересам ребенка.

Также приемным семьям, где пятеро и более детей, и специализированным приемным семьям предлагают предоставлять жилье.

Будут усилены и соцгарантии для приемных родителей и родителей-воспитателей. Предусматривается уплата единого взноса на соцстрахование за каждого из двух родителей по обеспечению, рассчитанному на семью в целом. Это повлияет на страховой стаж и будущую пенсию обоих взрослых, воспитывающих приемных детей.

Приемный ребенок должен знать правду

От ребенка нельзя будет скрыть его усыновление, это может быть тайной только для посторонних лиц. В течение первого года усыновления приемная семья получит социальное сопровождение.

Ответственность служащих

Глава органа опеки получит штраф в случае, если отчет о мерах по устранению опасности для ребенка не будет подан вовремя без уважительных причин. Кроме того, в случае бездействия, из-за которого ребенок и семья остались без необходимой им помощи, суд должен уведомить органы досудебного расследования об этом случае.

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Кроме перечисленных изменений, запланировано также создание института доверенного лица — в случае смерти или недееспособности приемных родителей. Также планируют создать законодательную базу для центров защиты ребенка. И еще будут обязательно регистрировать негосударственные учреждения для детей в Реестре предоставлятелей соцуслуг.

Отметим, что законопроект разработало Министерство соцполитики, семьи и единства. Он является одним из главных этапов реализации Стратегии обеспечения права каждого ребенка в Украине на рост в семейном окружении на 2024-2028 годы.

Ранее мы рассказывали о государственной программе єЯсла: кто имеет право на участие и как подать заявку.

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