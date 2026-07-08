Жили в одной квартире: в Киеве задержали мужчину за насилие над пятью племянниками

В столице раскрыли тяжкое преступление против половой неприкосновенности детей. Местного жителя подозревают в систематическом развращении малышей. Жертвами 34-летнего мужчины стали дети его родной сестры, самому младшему из которых исполнилось всего два года.

Правоохранители проверяют, знала ли мать детей о возможном насилии

По информации правоохранителей, большая семья жила вместе в столичной квартире. Под одной крышей проживали бабушка, мать, подозреваемый и пятеро его племянников — трое мальчиков в возрасте 2, 6 и 8 лет, а также две девочки 4 и 5 лет.

Известно, что семья была проблемной и состояла на учете в социальных службах. Соседи неоднократно жаловались на то, что дети остаются дома без присмотра взрослых. Из-за ненадлежащих условий проживания в конце года женщину с детьми временно перевели в центр социально-психологической реабилитации.

Жертвами, по данным следствия, стали пятеро детей в возрасте от 2 до 8 лет

Именно там во время работы с профильными специалистами вскрылись шокирующие подробности жизни семьи. Сначала самый старший восьмилетний мальчик, а впоследствии и его младшие братья и сестры рассказали психологу о недопустимых действиях со стороны маминого брата. По данным следствия, в течение нескольких месяцев мужчина касался половых органов детей для удовлетворения собственных потребностей.

Злоумышленника оперативно задержали сотрудники Деснянского управления полиции. Следователи уже сообщили ему о подозрении в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Суд отправил фигуранта в следственный изолятор без права внесения залога. Если вину киевлянина докажут, ему грозит максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

На данный момент все пятеро пострадавших находятся в безопасности под опекой социальных работников, с ними продолжают работать психологи. Между тем правоохранители выясняют еще одну важную деталь: была ли мать осведомлена о том, что родной брат совершает преступления против ее детей. Если следствие установит факт замалчивания проблемы, действиям женщины также дадут жесткую правовую оценку.

Главное фото: Национальная полиция.

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