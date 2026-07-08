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Жили в одной квартире: в Киеве задержали мужчину за насилие над пятью племянниками

Юлия Хоменко, редактор сайта 08 июля 2026, 15:00 2 мин.
Ужас в столичной семье: киевлянин систематически издевался над детьми родной сестры

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