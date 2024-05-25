Увеличение случаев домашнего насилия связано с ПТСР? Статистика и влияние войны на общество

Опасность в собственном доме — это всегда риск. Полномасштабное вторжение ощутимо повысило уровень напряжения в обществе, а оно в свою очередь провоцирует различные физические и психологические заболевания.

По данным заместителя министра внутренних дел Украины Богдана Драпятого, которые он привел в колонке Дзеркала тижня, совокупность всех испытаний, что сейчас проживают украинцы, непременно приводят к увеличению количества случаев домашнего насилия.

Он отметил, что за 2023 год количество случаев домашнего насилия выросло ориентировочно на 20% против аналогичного периода 2022 года. А уже через несколько месяцев 2024 года о подозрении в совершении семейного насилия было поставлено в известность 868 человек.

Статистика домашнего насилия в Украине особенно ужасает, если ее сравнить с 2019, относительно мирным годом, когда полномасштабное вторжение еще не началось: тогда за весь год о подозрении сообщили 854 лицам, что меньше количества подозрений в течение нескольких месяцев 2024 года.

Эту статистическую информацию можно подсчитать только на подконтрольной Украине территории, однако площадь ТОТ с 2022 года увеличилась, так что общую картину пока сложно описать.

Природа причин совершения домашнего насилия разная, одна из них — ПТСР, вызванная войной. Действительно ли из-за ПТСР выросло количество случаев домашнего насилия и как на это повлиять — рассказываем главное из колонки Богдана Драпятого.

Домашнее насилие: роль ПТСР

По словам заместителя министра внутренних дел Украины, четкой дефиниции между понятием ПТСР и домашним насилием нет, однако за последние два года количество пациентов с таким диагнозом сильно возросло.

К примеру, только за три месяца 2024 года было установлено 3292 случая ПТСР, вызванных войной. Это больше, чем за весь 2021 год.

В частности, статистика выглядит так:

2021 год — 3167 случаев;

2022 год — 7051 случай;

2023 год — 12494 случая;

2024 год (по состоянию на 06.03.2024) — 3292 случая.

Случаи домашнего насилия связаны с ментальным здоровьем, поэтому следует заботиться о нем.

Государство нарабатывает программы поддержки для украинцев и опережения случаев семейного насилия, однако это довольно сложная тема для общества.

— Важен комплексный и системный подход, предусматривающий совершенствование законодательного обеспечения, усиление способностей практических подразделений полиции, скоординированное межведомственное взаимодействие и привлечение экспертов из неправительственных и международных организаций, проведение просветительских мероприятий, — говорит Богдан Драпятый.

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По его словам, явление домашнего насилия усиливается также несколькими аспектами, в частности:

количество случаев домашнего насилия растет из-за продолжающейся войны;

несовершенным законодательным регулированием и отрицательной практикой праворегулирования;

высокой латентностью этого вида правонарушения — жертва по разным причинам часто не желает выдавать обидчика;

довольно сложно идентифицировать детей, ставших свидетелями домашнего насилия;

недостаточным количеством подготовленных мобильных групп по реагированию на случаи домашнего насилия.

В настоящее время наиболее способной к реагированию и регуляции случаев насилия в семьях является Национальная полиция, которая может проникать в жилье без разрешения суда в критическом случае, если есть угроза жизни жертвы.

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