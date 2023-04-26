До сих пор веришь в супружеский долг? Почему нельзя умалчивать сексуальное насилие в браке

Сексуальное насилие до сих пор остается проблемой о которой “неудобно” говорить. Часто жертвы умалчивают о том, что с ними произошло, потому что знают, что могут получить осуждение других. В обществе распространен victim blaming, когда в сексуальном насилии обвиняют жертву: сам(-а) спровоцировал(-а), ты намекал(-а) на это и т. д.

Когда же жертва находится в отношениях или браке и переживает сексуальное насилие, ей вообще не могут поверить. В нашем обществе секс в браке или отношениях считается супружеским долгом. Люди уверены, что в таком случае не может быть насилия, все всегда по согласию.

Но это не так. Люди в браке также могут испытывать сексуальное насилие, они могут умолчать о своем нежелании, ведь раньше уже сталкивались с агрессией со стороны партнера при отказе. Консультант Аналитического центра ЮрФем Марта Змысла рассказала для УП.Життя о сексуальном насилии в браке.

Сексуальное насилие в браке

По словам Марты, люди привыкли воспринимать сексуальное насилие следующим образом: обидчик нападает на жертву врасплох, например на улице, а она сопротивляется. Но стоит отметить, что при изнасиловании жертва не всегда может сопротивляться, у нее может не быть синяков, травм, царапин и т.д.

Отсутствие физического сопротивления, синяков, повреждений с позиции нашего национального законодательства не означает, что половой акт состоялся по взаимному добровольному согласию, — отмечает эксперт.

Часто в браке добровольность и согласие заменяют супружеским долгом, а агрессию обидчика ошибочно называют страстью и темпераментом.

— Если пострадавший(-ая) испытывал(-а) страх применения насилия, боялся(-ась) проявлений агрессии или существовали другие обстоятельства, препятствовавшие сказать “нет” или выразить возражения на половой акт, то это означает, что был секс без согласия, то есть — изнасилование, — объясняет Марта.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 35% женщин во всем мире страдают от сексуального насилия со стороны интимного партнера. Однако можно считать, что цифра на самом деле больше, потому что значительная часть женщин может не обращаться за помощью. Иногда они даже не осознают, что изнасилование в браке вообще возможно.

Марта рассказывает, что на линию правовой помощи ЮрФем: поддержка неоднократно поступали обращения по поводу сексуального насилия в браке.

Женщины сообщали о том, что вынуждены были вступить в интимную близость со своими мужчинами вопреки своей воле. На это влияли разные факторы: предварительный пережитый травматический опыт физического насилия, страх агрессии мужчины в ответ на отказ.

Ответственность за сексуальное насилие в браке

Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность за изнасилование, совершенное между супругами / бывшими супругами или с лицом, с которым обидчик не состоит в официально зарегистрированном браке, но состоит в семейных или просто близких отношениях (ч. 2 ст. 152 УКУ).

В этом случае для обидчика Кодекс предусматривает более строгую ответственность по сравнению с ситуациями, когда изнасилование совершило постороннее лицо: наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет и от трех до пяти лет соответственно.

Поэтому прежде всего нужно осознать и запомнить: если кто-то не сопротивляется половому акту, это не означает, что он (она) дал(-а) согласие на секс.

Часто жертвы сексуального насилия могут не подозревать, что перед ними обидчик, ведь мужчина (женщина) кажется приветливым, приглашает на прогулку или поддерживает общение длительное время. Также жертвы изнасилования молчат о случившемся, потому что не знают, к кому обратиться за помощью. Ранее мы рассказывали, куда обращаться жертвам сексуального насилия и как распознать обидчика.

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