Социальные сети — вещь интересная: иногда они приносят нам радость. Но бывает так, что Instagram может стать приговором. Особенно если ты — преступник, обидчик девушек, насильник. Наш сегодняшний материал должен призвать украинское общество к действиям и переосмыслению.

Недавно сеть всколыхнула история о ребятах из Ивано-Франковска, которые в Киеве снимали квартиры, организовывали вечеринки и приглашали на них девушек. Были ли они знакомы или нет — пока неизвестно.

Но известно, что ребят обвиняют в том, что они спаивали девушек, добавляли в алкоголь наркотик, который также дают в качестве транквилизатора при бессоннице, а затем насиловали.

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Громкую и резонансную историю обнародовала журналистка, блогер, ведущая YouTube-шоу Ебаут Яся Кравченко. В своих stories она рассказала, что подписчица отправила ей аккаунт парня Андрея и его друга Павла, которые являются организаторами таких вечеринок.

Девушки не виноваты, и мы готовы к этому разговору! История о “вечеринках” с наркотиками: как распознать обидчика и куда обращаться / 2 Фотографии

Журналистка уже собирала данные об этих ребятах, а также искала пострадавших, чтобы оказать им помощь.

Что самое отвратительное: по ее сведениям, парни без разрешения девушек, пока те были без сознания, касались их и применяли к ним петтинг, а все эти действия снимали на видео и выкладывали в социальные сети. На утро сам автор контента “признался” своим подписчикам, что после таких девушек он “не знает, как вообще теперь решиться на отношения”.

Под сообщениями собирались многие комментаторы, которые оправдывали действия преступников и обвиняли во всем самих девушек.

Сразу после огласки истории Национальная полиция Украины среагировала и установила обидчиков. Сегодня Нацполиция пришла с обыском в квартиру, которую снимали ребята для вечеринок.

Но особую огласку в социальных сетях получил пост главного редактора интернет-медиа Свідомі Анастасии Бакулиной. Девушка в Instagram пишет, что наткнулась на этот чувствительный контент случайно.

Я не могу назвать себя человеком, который много тусуется, но с каждой вечеринки я возвращалась целой и невредимой. И нет, это не я чем-то отличаюсь. Мне просто везло, — ведет журналистка.

В комментарии Вікна-новини Бакулина признается: она нашла аккаунт главного организатора и даже написала ему. Он не ответил Анастасии, однако видел ее сообщение относительно этой ситуации.

— Я видела, что он призвал своих подписчиков заходить по ссылке на мой пост и поддерживать парня! — рассказывает Бакулина.

Мы внимательно следим за этой историей. Мне написала заместитель Нацполиции Украины, поэтому ждем результатов.

Под сообщением Анастасии собралось немало и тех, кто считает, что огласка ситуации навредит скорее самим девушкам, чем их обидчикам. Но главный редактор Свідомих говорит: она обращала внимание на просьбу заблюрить лицо, поэтому удалила фото и видео, на которых можно распознать девушек.

Зато доказательства, которые есть на странице в Анастасии Бакулиной, помогут в ходе расследования. Уже сейчас девушки получают психологическую и физическую помощь, а многие известные украинские женщины обратили внимание на эту ситуацию на массово поддерживают пострадавших.

Свідомі уже готовят материал о сексуальном насилии, а также организуют прямой эфир с Машей Ефросининой на эту тему.

ГО Марш женщин также высказались по поводу происшествия. И в своем сообщении они отмечают, что именно сейчас пора показать, как в Украине действует Стамбульская конвенция.

Так почему же в обществе до сих пор бытует мнение, что насилуют только ярко накрашенных и одетых во что-то привлекающее внимание? Об этом и многом другом мы поговорили с экспертами.

В материале мы рассмотрим:

Почему в изнасиловании никогда не виновата жертва?

Куда обращаться, если стал(-а) жертвой изнасилования?

Какие доказательства следует предоставлять и как привлечь преступника к ответственности?

Как себе помочь после пережитого: психологический экскурс.

Жертва не виновата в изнасиловании

Общественное мнение, что насильников всегда провоцируют, уничтожает доверие женщин к этому миру.

Вопрос, в чем была одета пострадавшая в момент, когда на нее набросился неуправляемый мужчина, какой был у нее макияж и не пахло ли от нее алкоголем — все это толерирует проявление силы по отношению к другому человеку и дает молчаливое доказательство, что насильник может быть невиновным.

Такие ситуации делают похожими на убийства в состоянии аффекта или психические отклонения: если больной — тебя не судят; если спровоцирован — тебя не судят.

На самом же деле неумение сдерживать себя — это проблема того, кто с этим живет, а не тех, кто находится рядом.

Недавно социальную сеть TikTok также заполонил тренд, где поднимали истину: мужчина, идущий на первое свидание, переживает, чтобы девушка выглядела, как на фото. Девушка же, когда идет на первое свидание, переживает, чтобы ее не изнасиловали или не похитили.

Как отмечает Анастасия Бакулина, безопасные вечеринки должны стать нормой. Ведь такие ситуации могут ждать женщин или мужчин абсолютно в любом месте: темная улица, свидание, общественный транспорт, клуб.

А главное: это не вопрос воспитания девушек. Это проблема отсутствия воспитания самих мальчиков и мужчин, которые из них вырастают. Также проблема отсутствия сексуального воспитания в украинских семьях.

Если бы не осуждение общества, отсутствие разговоров с детьми и ненадлежащая работа правоохранительных органов — пострадавшие обязательно бы обращались за помощью и не боялись говорить об изнасиловании.

Как распознать насильника: объясняет психолог

Да, мы мечтаем жить в социуме, где не нужно дополнительно заботиться о собственной безопасности во время вечерней прогулки по спальному району города. Но пока реалии жизни остаются такими, мы считаем: следует говорить о признаках, которые могут помочь определить, какой человек перед тобой.

Психолог Наталья Чернявская советует обращать внимание на поведение человека во время общения.

— Если он или она игнорирует твои просьбы, не останавливается, когда ты говоришь “стоп”, — это тревожный знак. Также красным флажком является постоянное согласие на все, что ты говоришь, и выполнения всех твоих капризов.

Это делается для того, чтобы заманить жертву в ловушку, усыпить ее бдительность.

Каждому человеку следует четко определять собственные границы — и для себя, и для других. Когда эти границы нарушают, прощаться с человеком стоит быстро и без раздумий.

Куда обращаться, если стал(-а) жертвой сексуального насилия

Следует отметить, что дела, связанные с сексуальным насилием, крайне сложны в доказывании. Поэтому каждая девушка/парень должны знать, как действовать, если попали в такую ситуацию.

Куда обращаться и какие доказательства необходимы — мы поговорили с консультантом Аналитического центра ЮрФем Татьяной Нарок.

Она перечисляет: стоит добраться до безопасного места и по возможности зафиксировать доказательства совершенного преступления. Расскажи о пережитом своим родным или близким.

Знаю, это морально тяжело, но главное — не молчать, чтобы обидчик не остался безнаказанным, — отмечает Татьяна Нарок.

Обязательно обратись за правовой помощью в правоохранительные органы или в общественные организации, которые предоставят консультацию, как действовать в таких случаях, и помогут обратиться в полицию.

Также можно обратиться за бесплатной юридической помощью и моральной поддержкой в общественные организации:

ЮрФем : поддержка по номеру 068-145-55-90 или заполнить анкету на сайте;

: поддержка по номеру или заполнить анкету на сайте; горячая линия Ла Страда по номеру 116123.

Что касается психологической помощи, то можно обратиться к ОО Дівчата, которые окажут бесплатную помощь, по номеру 073 460 38 60.

— Относительно доказательств, которые следует давать следствию, по возможности нужно:

Сделать фото или видео следов борьбы на теле (синяки, гематомы, царапины), если таковые имеются. Сохранить одежду, в которой ты был(-а) во время совершения изнасилования или сексуального насилия. Не принимать душ после совершения данного преступления, чтобы сохранились следы биологического происхождения (в случае сообщения о факте изнасилования непосредственно после его совершения). Записать всю известную информацию о тех, кто совершил преступление: фамилии и имена, возраст, место работы/учебы, внешний вид, фрагменты разговоров, которые могут быть важными, а также место совершения преступления. Также сохранить фото/видео из социальных сетей, где зафиксированы факты совершения сексуального насилия. И важны будут показания свидетелей и других пострадавших, если они есть, — говорит Нарок.

Если пострадавшую накачали алкоголем, наркотиками или другими психотропными веществами, об этом следует сразу сообщить правоохранительным органам.

Далее дело должны вести и заниматься правоохранители и адвокаты.

Как привлечь преступника к ответственности

Первое, в чем всегда убеждают правоохранители пострадавших: преступник будет привлечен к ответственности. Но как это реализовать, что зависит от женщины и какие доказательства нужно предоставить?

Это объяснила юрист и координатор ЮрФем: підтримка Марта Змысла. Ведь прежде всего необходимо знать свои права и уважать свое личное пространство. Никто не имеет права совершать в отношении твоего тела действия, которые для тебя неприемлемы.

Необходимо понимать, что сексуальное насилие — это любые нежелательные действия сексуального характера, которые для тебя неприятны.

— Нежелательные прикосновения к телу, похлопывание и совершение активных действий для удовлетворения полового пристрастия — это все сексуальное насилие, — отмечает Змысла. — Нежелательность — основной признак сексуального насилия.

Следовательно, отсутствие добровольного согласия является ключевым при квалификации сексуального насилия. Молчание — не означает согласия, поскольку законодатель резюмирует презумпцию несогласия.

Следовательно, в случае совершения по отношению к тебе каких-либо действий сексуального характера вопреки твоему добровольному, сознательному согласию, уже совершается насилие.

Если ты пострадал(-а) от насилия, то рекомендуется обращаться в полицию и писать заявление на обидчика.

Также юрист Марта Змысла объясняет, что действующий Уголовный кодекс Украины содержит отдельный раздел, посвященный уголовным правонарушениям против половой свободы и половой неприкосновенности личности.

— У нас есть несколько статей, предусматривающих ответственность за сексуальные преступления. В частности, статья 152 УКУ предусматривает ответственность за изнасилование, то есть за любые действия сексуального характера, приведшие к проникновению в тело другого лица без добровольного согласия потерпевшего.

Кроме того, Уголовный кодекс Украины содержит статью 153, предусматривающую ответственность за совершение сексуального насилия.

Ответственность по этой норме наступает в том случае, когда виновное лицо вопреки согласию потерпевшей совершает действия сексуального характера, направленные на удовлетворение своей половой страсти, что не связано с проникновением в тело потерпевшей.

Возвращаясь к истории с Андреем, Павлом и другими парнями, эксперт говорит: в зависимости от того, по какой норме и части статьи Уголовного кодекса Украины правоохранительные органы квалифицируют действия обидчиков, если вину докажут, они будут наказаны.

Безусловно, если было изнасилование по статье 152 или сексуальное насилие по статье 153 УКУ, то это влечет ответственность в виде лишения свободы.

Психологическая помощь пострадавшим: советы эксперта

Кроме физического ущерба, сексуальное насилие также наносит непоправимое зло человеческой психике. После пережитого человек может замкнуться в себе, вредить себе, потерять доверие к близким.

— Первичные реакции на опасность: бей, беги, замри, — напоминает психолог. — Мы не знаем, какая именно стратегия есть у человека. Соответственно, одни закрываются в себе, всю вину забирают на себя, потому что: “это я виновен(-вна)”.

Сначала такая реакция приводит к депрессии, затем глубокой депрессии, в которой возможны случаи самоубийства. Поэтому психологическая поддержка чрезвычайно важна.

В нашем социуме распространено явление: “Что люди скажут?” “Не стыди семью” и прочее. По своей практике скажу: эти вопросы всегда закрываются, чтобы не было тени на семью.

И хотя все здесь достаточно индивидуально, все же обязательно следует обратиться к психологу и пройти реабилитацию.

Если ты не можешь решиться на встречу с психологом, то воспользуйся телефонами доверия и найди своего специалиста анонимно.

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