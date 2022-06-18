Против насилия и дискриминации: Зеленский предложил Раде ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Что она значит

Война изменила нас – выражение, которое так часто теперь звучит в нашем обществе. Однако за этими моральными трансформациями, должны идти и более весомые.

Так, столкнувшись с таким количеством насилия, трудно подумать, что Стамбульская конвенция, призванная предотвращать насилие против женщин, до сих пор не ратифицирована в Украине.

Однако все может измениться 20 июня. В этот день Верховная Рада Украины может проголосовать за ратификацию документа. Это стало возможным после того, как Владимир Зеленский в субботу, 18 июня, внес соответствующий законопроект.

Поэтому рассказываем, что такое Стамбульская конвенция, что она предусматривает и почему религиозное сообщество каждый раз взрывается негодованием, когда слышит об этом документе.

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Что такое Стамбульская конвенция

Стамбульская конвенция – соглашение Совета Европы о предотвращении насилия против женщин, домашнего насилия и борьбы с ним. Об этом свидетельствует и полное название документа Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбы с этими явлениями.

Насилие признается нарушением прав человека и видом дискриминации.

Стамбульская конвенция предусматривает защиту пострадавших от насилия и наказание тех, кто совершил его, благодаря криминализации определенных правонарушений.

Документ криминализирует следующие правонарушения:

психологическое насилие

преследование (сталкинг)

физическое насилие

сексуальное насилие (включая изнасилование)

принудительный брак

женское обрезание

принудительный аборт

принудительная стерилизация

Кроме того, Стамбульская конвенция предусматривает важную роль национальным парламентариям, которые должны контролировать реализацию всех положений.

Почему сейчас решили ратифицировать Стамбульскую конвенцию

Стамбульская конвенция была создана в 2011 году и подписана 45 странами. Однако ратифицировать ее отважились всего 34.

Украина среди тех государств, которым не удалось дойти до ратификации. Этот вопрос довольно часто вставал в нашем обществе, однако интересовались ею в основном именно женщины из соображений защиты собственных прав.

В предвыборных кампаниях такие партии как Слуга народа, Євросолідарність, Батьківщина и Голос уже говорили о необходимости ратификации документа, хотя этот вопрос тогда не так часто вставал в обществе.

Однако впоследствии процесс с представлением законопроекта затянулся. Поэтому была создана первая петиция за ратификацию Стамбульской конвенции.

В декабре 2021 года Владимир Зеленский заявлял, что подготовка законопроекта продолжается. Поэтому в ноябре появилась вторая петиция. После того как она в очередной раз набрала 25 тысяч подписей, в начале февраля 2022 года президент Украины отметил, что его позиция по поддержке ратификации неизменна и процесс подготовки законопроекта продолжается.

В чем сложность ратификации Стамбульской конвенции

Часто против ратификации Стамбульской конвенции выступают религиозные общины. Так, например, Совет церквей уже успел призвать правительство не ратифицировать соглашение. Политические деятели, ориентирующиеся на своих избирателей именно из религиозных общин тоже часто выступают против.

Вся проблема заключается в термине “гендер”, часто возникающем в тексте Стамбульской конвенции. Религиозные общины часто выступают с опасениями, что ратификация сможет заставить внести в перечень полов, кроме женского и мужского, еще один.

В этот раз Совет церквей говорит, что ратификация может привести к эскалации напряженности и расколу украинского общества.

Президент ПАСЕ Рик Дамс в комментарии Европейской правде сообщил, что такие опасения нецелесообразны, поскольку можно создать дополнительные объяснения определенных терминов, которые встречаются в Стамбульской конвенции. То есть объяснить, что этот документ касается только прав женщин.

Государство может предоставить дополнительные пояснения к конвенции, лишь бы такие объяснения не подвергали сомнению и не противоречили самой Конвенции.

Однако на протяжении многих веков насилие в семье было нормой, и нам необходимо такое видение менять ради будущих поколений. Поэтому читай основные положения, которые тебе нужно знать о Стамбульской конвенции.