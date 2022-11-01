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С 1 ноября в Украине вступает в силу Стамбульская конвенция: вместе против насилия

Богдана Макалюк, редактор сайта 01 ноября 2022, 14:40
Стамбульська конвенція
Фото: Pexels

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