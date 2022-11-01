С 1 ноября в Украине вступает в силу Стамбульская конвенция: вместе против насилия

На протяжении многих веков насилие в семье было нормой. Считалось совершенно нормальным воспитывать детей ремнем и кулаками разрешать конфликт с женой.

Как хорошо, что сейчас все не так.

В последнее время в нашей стране все больших масштабов набирает борьба с домашним насилием. Этому придают большую огласку и пытаются это предотвратить.

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Стамбульская конвенция является одним из этих средств.

Сегодня, 1 ноября 2022 года, произошло историческое событие, которого так долго ждали: Стамбульская конвенция вступила в силу в Украине.

Этому предшествовала ее ратификация Верховной Радой 20 июня. А уже 21 июня президент Владимир Зеленский подписал закон о ее ратификации.

Об этом международном соглашении Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье рассказывает на своей странице в Facebook Ла Страда-Украина.⠀

Стамбульская конвенция

Стамбульская конвенция закрепляет целый ряд стандартов защиты пострадавших.

К примеру, это такие стандарты, как:

информирование пострадавших об имеющихся правовых средствах защиты и доступных службах поддержки, которое должно осуществляться на понятном для них языке;

создание общих и специализированных служб поддержки;

создание приютов — доступных и в достаточном количестве (одно место на десять тысяч населения);

создание кризисных центров (или консультативных центров) для пострадавших от изнасилования и сексуального насилия — доступных и в достаточном количестве (один центр на 200 тысяч населения);

создание горячих линий;

по возможности, размещение различных служб защиты и поддержки в тех же помещениях и т.д.

Большинство из вышеприведенных стандартов нашли отражение в украинском законодательстве.

— Исключение составляет разве что стандарт создания специализированных служб для пострадавших от сексуального насилия.

Проблемы, с которыми сталкиваются потерпевшие

Но организация рассказывает, что самой большой проблемой является то, что некоторые положения конвенции трудно реализовать на практике.

К примеру, приюты для пострадавших существуют, но мест в них недостаточно.

Не во всех маленьких городах и селах есть приюты, а также низкий уровень информирования населения о средствах защиты от домашнего насилия.

Если пострадавшим является иностранец, то далеко не всегда привлекаются переводчики и, как результат, лицо не может получить надлежащей информации и помощи.

Почему нужна была ратификация конвенции в Украине

Ратификация конвенции — это обязательство эффективно реализовать заложенные в ней стандарты!

Также Ла Страда говорит, что в отличие от Стамбульской конвенции, являющейся целостным документом, в котором приведен перечень видов гендерно обусловленного насилия, в законодательстве Украины такой перечень не закреплен.

То есть не конкретизировано, какие именно правонарушения должны рассматриваться как насилие по признаку пола.

За домашнее насилие суд может вынести обидчику ограничительное предписание.

Но мало кто знает, что это предписание выносится и за насилие по признаку стати.

Еще одной проблемой во введении Стамбульской конвенции в украинском законодательстве является то, что до сих пор не подтверждены на криминальном уровне сексуальные домогательства и сталкинг.

— Именно эти виды гендерно обусловленного насилия являются одними из самых распространенных в Украине (уступая только домашнему насилию).

Стамбульская конвенция является целостным документом. Ратификация Стамбульской конвенции предполагает более тщательное отношение к внедрению всей системы норм конвенции.

Не надо терпеть насилие, от него нужно бежать. Ранее мы рассказывали о том, что такое шелтер и куда можно уйти от домашнего насилия.

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