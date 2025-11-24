Каждая третья женщина в мире подвергалась насилию и домогательствам — тревожные данные ВОЗ

Насилие в отношении женщин остается одним из самых продолжительных кризисов в сфере прав человека — и за два десятилетия мир почти не продвинулся вперед.

Об этом говорится в масштабном исследовании, которое ВОЗ и агентства ООН обнародовали накануне 25 ноября — Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и девочек.

Сексуальное насилие вне отношений: об этом говорят значительно реже

По оценкам, каждая третья женщина в мире хотя бы раз в жизни переживала физическое или сексуальное насилие. Это примерно 840 миллионов пострадавших — и цифры почти не изменились с 2000 года. Только за последний год 316 миллионов женщин от 15 лет подверглись насилию со стороны интимного партнёра.

В ВОЗ подчеркивают, что прогресс в преодолении этой проблемы происходит настолько медленно, что глобальный показатель уменьшается менее чем на 0,2% в год.

В отчете впервые отдельно проанализировали случаи сексуального насилия от лиц, которые не являются партнерами. По подсчетам, 263 миллиона женщин в мире пережили такой опыт с 15 лет.

Гендиректор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус назвал насилие в отношении женщин одной из самых древних несправедливостей человечества.

Пока половина населения живет в страхе — мир не может быть ни безопасным, ни справедливым, — заявил он.

Финансирование падает, а риски растут

Несмотря на наличие эффективных программ профилактики, финансирование таких инициатив стремительно сокращается. В 2022 году на них приходилось лишь 0,2% мировой помощи на развитие, а в 2025 году бюджеты урезали ещё сильнее.

Это происходит на фоне войн, гуманитарных кризисов, цифровых угроз и экономического неравенства, которые только повышают риски для женщин.

Проблема начинается с подростков — и продолжается всю жизнь

Особенно настораживают данные о подростках: только за последние 12 месяцев 16% девушек 15–19 лет в разных странах пережили физическое или сексуальное насилие от партнера.

В регионах, которые страдают от конфликтов или климатических кризисов, ситуация еще хуже.

Например, в отдельных частях Океании уровень насилия достигает 38% — вдвое выше, чем глобальный показатель.

Исследование отмечает прогресс в государствах, которые обновляют законодательство и усиливают систему помощи.

Например:

Камбоджа модернизирует законы, расширяет приюты и интегрирует профилактические программы в школы.

Эквадор, Либерия, Тринидад и Тобаго и Уганда приняли национальные планы действий и увеличили внутреннее финансирование.

Эксперты ООН призывают страны:

масштабировать программы профилактики;

усиливать медицинские, социальные и юридические услуги для пострадавших;

инвестировать в качественную статистику;

принимать политику, которая реально защищает права женщин.

Главный вывод: молчание и бездействие больше невозможны

В ВОЗ предупреждают: насилие в отношении женщин — это не личная проблема, а глобальный гуманитарный вызов, который влияет на здоровье, экономическую безопасность и развитие общества.

