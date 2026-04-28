Amazon бросает вызов Starlink Маска: на орбиту вывели 29 интернет-спутников

Компания United Launch Alliance успешно провела один из самых сложных запусков последнего времени. Ракета Atlas V доставила на низкую околоземную орбиту очередную партию из 29 спутников для проекта Amazon Leo.

Эта миссия стала знаковой не только из-за количества аппаратов, но и из-за их суммарной массы, установившей новый рекорд для данного типа носителя. Об этом сообщает Space.com.

Рекордные 18 тонн над Землей

Старт состоялся с космодрома на мысе Канаверал во вторник, 28 апреля, в 03:53 по киевскому времени. Главной особенностью миссии, получившей название Amazon Leo 6, стал объем полезной нагрузки. Ракета подняла в космос 18 тонн оборудования — это самый тяжелый груз, который Atlas V когда-либо выводил на орбиту за всю историю своих полетов.

Процесс развертывания спутников начался через 21 минуту после старта и проходил в десять этапов. Вся операция по выпуску аппаратов в открытый космос длилась около 16 минут и завершилась полным успехом.

Прямая угроза Starlink: амбиции Джеффа Безоса

Проект Amazon Leo (ранее известный как Project Kuiper) является главным и самым амбициозным конкурентом системы Starlink от SpaceX. На сегодняшний день орбитальная группировка Amazon только начинает строиться, но планы компании впечатляют: по замыслу инженеров, сеть будет насчитывать более 3 200 спутников.

Для достижения этой цели Amazon придется осуществить более 80 запусков. На данный момент выполнена лишь небольшая часть плана:

ULA (Atlas V) — 6 успешных миссий;

SpaceX (Falcon 9) — 3 запуска (что примечательно, учитывая конкуренцию между Маском и Безосом);

Arianespace (Ariane 6) — 1 миссия.

Темпы развертывания сети планируют наращивать. Уже в ближайшее время, в среду, ожидается старт европейской ракеты Ariane 6 из Французской Гвианы, которая должна доставить на орбиту следующую партию интернет-узлов для Amazon.

Несмотря на то, что SpaceX на данный момент доминирует на рынке спутникового интернета, Amazon активно использует мощности различных космических операторов, чтобы максимально быстро сократить дистанцию и предложить миру альтернативный широкополосный доступ к сети.

