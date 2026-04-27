Нападение на Трампа: что известно о стрельбе во время ужина в Вашингтоне и подозреваемого

Вечером 25 апреля 2026 года в Вашингтоне во время традиционного ужина Ассоциации корреспондентов при Белом доме в отеле Washington Hilton раздались выстрелы. Чрезвычайное событие произошло в разгар мероприятия, заставив сотни чиновников, журналистов и дипломатов искать убежище под столами.

Секретная служба США сработала мгновенно, эвакуировав президента Дональда Трампа, первую леди Меланию Трамп, вице-президента Джей Ди Вэнса и ключевых министров администрации.

Среди присутствовавших была и посол Украины в США Ольга Стефанишина, которая впоследствии сообщила о безопасности первых лиц государства и обезвреживании нападающего при попытке прорваться в бальный зал.

Покушение на Трампа: что известно о развитии событий

Подозреваемым в совершении нападения оказался 31-летний Коул Томас Аллен из Торренса, штат Калифорния. Как выяснило следствие, Аллен был официальным гостем отеля Washington Hilton и использовал этот статус, чтобы максимально приблизиться к зоне безопасности.

Вооруженный ружьем, пистолетом и несколькими ножами, он атаковал пост Секретной службы. Во время столкновения один из агентов получил огнестрельное ранение, однако его жизнь спас бронежилет. Сейчас состояние правоохранителя оценивают как удовлетворительное.

Сам нападавший не получил пулевых ранений и был задержан на месте. Президент Трамп в своей социальной сети Truth Social высоко оценил действия силовиков, назвав их работу фантастической, а самого стрелка — очень психически больным человеком.

Коул Томас Аллен: подробности манифеста

Расследование выявило шокирующие подробности подготовки к теракту. Приблизительно за 10 минут до начала атаки Аллен отправил членам своей семьи электронное письмо, которое правоохранители квалифицировали как манифест.

В документе он называл себя дружественным федеральным убийцей и заявлял о намерении ликвидировать должностных лиц администрации Трампа, расставив их по приоритетности от самого высокого до самого низкого ранга.

Интересно, что единственным исключением в его списке мишеней стал директор ФБР Каш Патель, которого Аллен прямо указал как не подлежащее уничтожению лицо. Именно Патель во время стрельбы закрыл своим телом девушку и одним из последних покинул охраняемый зал.

Следствие установило, что Коул Аллен – высокообразованный человек, выпускник престижного Калифорнийского технологического института, инженер-механик и разработчик видеоигр. По словам сестры задержанного, он раньше участвовал в политических протестах и ​​часто делал радикальные заявления о необходимости решить мировые проблемы.

Исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш сообщил, что Аллену будут предъявлены официальные обвинения в попытке убийства федерального офицера и незаконном использовании огнестрельного оружия.

Тем временем ужин корреспондентов, который впервые за долгое время проходил с участием Трампа, отложен по меньшей мере на месяц.

Ранее мы рассказывали, что в честь Трампа назвали аэропорт Палм-Бич – читай в материале причину переименования.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!