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Нападение на Трампа: что известно о стрельбе во время ужина в Вашингтоне и подозреваемого

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 27 апреля 2026, 11:00 3 мин.
покушение на трампа
Фото Pexels

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