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Выявляет бактерии и пестициды: в США создали устройство для проверки продуктов на дому

Марина Слизовская 25 июля 2026, 13:00 2 мин.
Чому здорожчали овочі
Фото Pexels

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