Выявляет бактерии и пестициды: в США создали устройство для проверки продуктов на дому

Американские ученые разрабатывают сенсорное устройство, которое позволит людям проверять продукты питания на наличие загрязнителей прямо дома. Потребители уже знают, что фрукты и овощи нужно тщательно мыть, но этого может быть недостаточно, сообщает CBS News.

Новое устройство для проверки продуктов питания: как оно работает

По словам ученых из Техасского университета, их сенсорное устройство может проверять продукт на наличие антибиотиков, пестицидов, бактерий, паразитов и грибков — всего 16 показателей. Одна из исследователей, Шалини Прасад, объяснила, как будет работать это полезное устройство: нужно взять кусочек фрукта или зелени, размять его руками, а затем оставить каплю на сенсоре.

— Устройство, называемое READ — Rapid Electro Analytical Device — может обнаруживать загрязнения в продуктах питания и воде всего за несколько минут. Прасад сказала, что исследование было вызвано ее любопытством как матери, стремящейся лучше защитить своих двух сыновей, — пишет издание.

Сообщается, что исследователи сейчас готовятся к пилотным испытаниям. Они ожидают, что эта технология может появиться на кухнях обычных потребителей примерно в течение 2027 года или около того.

New chip-based sensor could let consumers test food for contaminants at home https://t.co/qUfM0Ww9iR — CBS News Texas (@CBSNewsTexas) July 18, 2026

Ранее мы рассказывали об исследовании, которое обнаружило, что более 60% детского питания — вредно.

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