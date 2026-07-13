Линдси Грэм умер: причина смерти и биография влиятельного сенатора США

Умер сенатор США Линдси Грэм: причина смерти

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм более трех десятилетий работал в Конгрессе США и считался одним из ближайших союзников президента Дональда Трампа. Как сообщает Аpnews:

11 июля политик умер в возрасте 71 года. По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти стал разрыв аорты, связанный с затвердением артерий.

Окончательное заключение будет обнародовано после завершения токсикологических и микроскопических исследований.

За два дня до смерти сенатор отметил свое 71-летие. Изначально его офис сообщал лишь о “кратковременной и внезапной болезни”.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что разговаривал с Грэмом по телефону в день его смерти после возвращения политика из Украины. “Он как член семьи. Это очень тяжело”, — сказал Трамп.

По словам президента, во время разговора сенатор “звучал немного уставшим”. После известия о смерти Трамп распорядился приспустить государственные флаги по всей стране.

Сенатор Линдси Грэм: биография и достижения сенатора США

Линдси Грэм был одним из самых влиятельных политиков США. Он активно выступал за сильную оборону страны, поддерживал жесткую позицию в отношении России и Ирана и консультировал администрацию Трампа по вопросам международной политики.

Хотя во время президентской кампании 2016 года Грэм резко критиковал Дональда Трампа и даже называл его “непригодным для должности”, после его победы между политиками возникла дружба, а сенатор регулярно консультировал президента и защищал его во время процедур импичмента.

Объясняя изменение своей позиции, Грэм в 2018 году сказал: “Я пытался быть полезным, чем мог, потому что считаю, что ему нужна любая возможная помощь”.

Линдси Грэм вырос в скромной семье в Южной Каролине. После смерти родителей в молодом возрасте он помогал воспитывать младшую сестру. Сенатор никогда не был женат и не имел детей.

Линдси Грэм: отношение к Украине

Незадолго до смерти Грэм вернулся из Украины. После вторжения России он посещал нашу страну десять раз.

Президент Владимир Зеленский назвал американского сенатора “настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают наш мир безопаснее”.

Соболезнования также выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху: “Израиль потерял одного из своих самых больших друзей. Америка потеряла великого патриота. Я потерял любимого друга”.

В Сенате Грэм возглавлял бюджетный и судебный комитеты, был одним из участников переговоров по масштабной иммиграционной реформе. Коллеги говорят о нем как о политике, который умел находить общий язык даже с идейными оппонентами.

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