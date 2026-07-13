Ліндсі Грем помер: причина смерті та біографія впливового сенатора США

В США помер відомий сенатор-республіканець Ліндсі Грем: що відомо про причину смерті та політичну спадщину одного з найвпливовіших політиків США – читай у матеріалі Вікон.

Помер сенатор США Ліндсі Грем: причина смерті

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем працював у Конгресі США понад три десятиліття і вважався одним із найближчих союзників президента Дональда Трампа. Як повідомляє Аpnews:

11 липня політик помер у віці 71 року. За попереднім висновком судово-медичного експерта, причиною смерті став розрив аорти, пов’язаний із затвердінням артерій.

Остаточний висновок буде оприлюднений після завершення токсикологічних і мікроскопічних досліджень.

За два дні до смерті сенатор відсвяткував 71-й день народження. Спочатку його офіс повідомляв лише про “короткочасну та раптову хворобу”.

Президент США Дональд Трамп розповів, що говорив із Гремом телефоном у день його смерті після повернення політика з України. “Він як член родини. Це дуже важко”, — сказав Трамп.

За словами президента, під час розмови сенатор “звучав трохи втомлено, але чудово”. Після звістки про смерть Трамп наказав приспустити державні прапори по всій країні.

Сенатор Ліндсі Грем: біографія та досягнення сенатора США

Ліндсі Грем був однією з найвпливовіших політиків США. Він активно виступав за сильну оборону США, підтримував жорстку позицію щодо Росії та Ірану й консультував адміністрацію Трампа з міжнародних питань.

Хоча під час президентської кампанії 2016 року Грем різко критикував Дональда Трампа й навіть називав його “непридатним для посади”. Та після його перемоги між політиками виникла дружба, а сенатор регулярно консультував його та захищав під час процедур імпічменту.

Пояснюючи зміну своєї позиції, Грем у 2018 році заявив: “Я намагався бути корисним, чим міг, бо вважаю, що йому потрібна вся можлива допомога.”

Ліндсі Грем виріс у скромній родині в Південній Кароліні. Після смерті батьків у молодому віці він допомагав виховувати молодшу сестру. Сенатор ніколи не був одружений і не мав дітей.

Ліндсі Грем: ставлення до України

Незадовго до смерті Грем повернувся з України, після вторгнення Росії він відвідував нашу країну десять разів.

Президент Володимир Зеленський назвав американського сенатора “справжнім захисником свободи та цінностей, які роблять наш світ безпечнішим”.

Співчуття також висловив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу: “Ізраїль втратив одного зі своїх найбільших друзів. Америка втратила великого патріота. Я втратив любимого друга”.

У Сенаті Грем очолював бюджетний та судовий комітети, був одним із учасників переговорів щодо масштабної імміграційної реформ. Колеги говорять про нього, як про політика, який умів знаходити спільну мову навіть із ідейними опонентами.

Читай також: помер Чак Норріс, легендарний техаський рейнджер пішов із життя у 86 років.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!