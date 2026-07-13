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Ліндсі Грем помер: причина смерті та біографія впливового сенатора США

Ольга Петухова, редакторка сайту 13 Липня 2026, 12:00 3 хв.
Ліндсі Грем помер
Фото Getty Images

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