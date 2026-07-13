Стиль життя Шоу-біз

Помер Сем Нілл: не стало зірки Парку Юрського періоду

Юлія Хоменко, редакторка сайту 13 Липня 2026, 11:00 3 хв.
Сем Нілл помер в Австралії: що відомо
Фото Getty Images

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