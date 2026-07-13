Помер Сем Нілл: не стало зірки Парку Юрського періоду

Новозеландський актор Сем Нілл помер у віці 78 років. Про смерть зірки фільмів Парк Юрського періоду, серіалу Гострі картузи та десятків інших стрічок повідомила його родина. За інформацією близьких, Сем Нілл помер у понеділок, 13 липня, у Сіднеї (Австралія). Поруч із ним до останніх хвилин перебували рідні.

У заяві сім’ї йдеться, що смерть актора стала несподіванкою. Водночас рідні зазначили, що останнім часом він уже не мав раку. Вони також подякували лікарям приватної лікарні Святого Вінсента за турботу та попросили поважати право сім’ї на приватність у цей важкий період.

Сем Нілл: що відомо про актора

Сем Нілл (повне ім’я Найджел Джон Дермот Нілл) народився 14 вересня 1947 року в місті Ома у Північній Ірландії. Коли йому було сім років, родина переїхала до Нової Зеландії.

Його акторська кар’єра розпочалася наприкінці 1970-х років. Перший великий успіх прийшов після виходу стрічки Моя блискуча кар’єра (1979), яка принесла йому міжнародне визнання.

Світову популярність актор здобув у 1993 році після виходу культового фільму Парк Юрського періоду режисера Стівена Спілберга. Саме роль палеонтолога доктора Алана Гранта стала найвідомішою у його кар’єрі. Пізніше Нілл повертався до цього образу у фільмах Парк Юрського періоду III та Світ Юрського періоду: Домініон.

Крім цього, він запам’ятався глядачам ролями у стрічках Полювання на Червоний Жовтень, Фортепіано, Мертвий спокій, Тор: Любов і грім, а також роллю майора Честера Кемпбелла у популярному серіалі Гострі картузи.

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Скільки років було Сему Ніллу

На момент смерті Сему Ніллу було 78 років. У 2023 році актор відверто розповів, що бореться з агресивною формою раку крові. Згодом він повідомляв, що завдяки експериментальному лікуванню досяг ремісії та більше не має ознак хвороби.

Окрім акторської кар’єри, Нілл був виноробом і засновником виноградника Two Paddocks у Новій Зеландії.

Помер Сем Нілл: кого залишив після себе актор

Сем Нілл був двічі одружений. У нього залишилися четверо дітей та восьмеро онуків.

Звістка про смерть актора вже викликала хвилю співчуття серед шанувальників і колег. Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе назвав Нілла людиною, яка залишила особливий слід в історії австралійського кіно та в серцях мільйонів глядачів по всьому світу.

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