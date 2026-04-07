Мірча Луческу помер: що відомо про досягнення тренера з футболу

Сьогодні футбольний світ огорнула глибока жалоба — на 81-му році життя зупинилося серце одного з найвеличніших тренерів сучасності, легендарного Мірчі Луческу. Людина, яка стала уособленням цілої епохи для українського футболу, пішла з життя в Бухарестській університетській лікарні.

Попри відчайдушну боротьбу лікарів та кілька операцій, організм тренера не зміг подолати наслідки важкого інфаркту міокарда та ускладнень, що виникли в останні дні.

Його смерть — це непоправна втрата не лише для Румунії та України, а й для всієї футбольної спільноти, де Луческу поважали як видатного стратега та вчителя.

Мірча Луческу помер: які досягнення мав тренер в Україні

Стан здоров’я Містера різко погіршився наприкінці березня 2026 року під час його роботи зі збірною Румунії. Після госпіталізації та виявлення серцевих проблем, ситуація стала критичною 3 квітня, коли Луческу переніс гострий інфаркт.

Медики провели кілька етапів стентування та реанімаційних заходів, проте через важку аритмію та погіршення загальних показників легендарний фахівець був уведений у стан медикаментозної коми.

Останні дні він перебував на апаратах життєзабезпечення в оточенні найближчих людей, зокрема сина Развана, який до останнього сподівався на диво. На жаль, серце великого майстра, яке десятиліттями билося в унісон із ритмом великого футболу, виснажилося.

Для України Мірча Луческу був значно більшим, ніж просто іноземним тренером. Його 12-річний період у донецькому Шахтарі змінив ландшафт вітчизняного футболу.

Під його керівництвом гірники не лише перервали гегемонію на внутрішній арені, а й здобули історичний Кубок УЄФА у 2009 році, вивівши український клуб на рівень європейських грандів.

Його повернення до України у 2020 році в якості головного тренера київського Динамо стало справжньою сенсацією. Попри скептицизм багатьох, він у перший же сезон повернув киянам золоті медалі чемпіонату та Кубок України, довівши, що його професіоналізм та енергія не мають віку.

Він залишався з командою навіть у найважчі часи після початку повномасштабного вторгнення, демонструючи відданість країні, яку він щиро називав своєю другою домівкою.

За свою тривалу кар’єру Мірча Луческу тренував збірні Румунії та Туреччини, італійські Інтер та Брешію, турецькі Галатасарай та Бешикташ, проте саме в Україні він завоював найбільшу кількість трофеїв — понад два десятки.

Його рекорд за кількістю матчів у єврокубках та статус одного з найбільш титулованих тренерів в історії футболу назавжди закарбують його ім’я в золотій книзі спорту.

