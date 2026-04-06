Мірча Луческу в критичному стані: легендарний тренер перебуває в медикаментозній комі

Світ світового та українського футболу завмер в очікуванні новин із Бухареста. Станом на 6 квітня 2026 року стан легендарного 80-річного тренера Мірчі Луческу залишається важким. Колишній наставник Шахтаря, Динамо та збірної Румунії перебуває у відділенні інтенсивної терапії Бухарестської університетської лікарні швидкої допомоги.

Лікарі змушені підтримувати його життя за допомогою апаратів штучної вентиляції легень, а сам тренер перебуває в стані седації та без свідомості.

Боротьба за життя легенди: Мірчі Луческу в стані медикаментозної коми

Критична ситуація почала розвиватися наприкінці березня. 29 березня Луческу госпіталізували безпосередньо з розташування збірної Румунії після поразки від Туреччини (0:1) у плей-оф відбору до ЧС-2026. Вже за кілька днів, 2 квітня, тренер офіційно залишив посаду наставника національної команди за станом здоров’я.

Переломним моментом стало 3 квітня, коли Мірча Луческу пережив гострий інфаркт міокарда прямо в лікарняній палаті. Ситуація була настільки серйозною, що медикам довелося тричі проводити реанімаційні процедури, щоб повернути тренера до життя.

Йому встановили вже п’ятий за рахунком стент, проте важкі серцеві аритмії, що почалися згодом, змусили лікарів вдатися до крайнього заходу — введення пацієнта в медикаментозну кому.

Міністр охорони здоров’я Румунії Александру Рогобете підтвердив, що за останні 48 годин медичні показники Луческу суттєво погіршилися. Наразі лікарі уникають будь-яких конкретних прогнозів.

У ніч на 6 квітня до Бухареста терміново прибув син легенди — Разван Луческу. Він відвідав батька в реанімації, проте поспілкуватися з ним не вдалося через стан несвідомості пацієнта. Директор видання GSP Овідіу Йоаніцоая закликав громадськість та медіа до стриманості:

Ситуація критична. Ми повинні мати більше поваги до його страждань і болю родини. Зараз найкраще, що ми можемо зробити — це молитися за Мірчу Луческу і сподіватися на диво.

Футбольна родина України та Європи висловлює слова підтримки Містеру. Зокрема, на стан екстренера відреагував Даріо Срна, назвавши Луческу сильною людиною, та Арда Туран, який побажав фахівцю найшвидшого одужання.

Під час пресконференцій провідних клубів Європи, зокрема миланського Інтера, тренери та гравці згадують Луческу не лише як великого професіонала, а й як людину, чия жага до життя завжди була прикладом.

Наразі вся надія покладається на витривалість організму легендарного тренера та майстерність румунських кардіологів.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!