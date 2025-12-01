Український футбол зазнав великої втрати: після тривалої хвороби помер легендарний гравець київського Динамо Володимир Мунтян. Про це повідомила прес-служба Динамо Київ — деталі читай у матеріалі.

Володимир Мунтян помер: що відомо про легендарного футболіста

Володимир Федорович Мунтян народився 14 вересня 1946 року в Києві. Він був вихованцем Динамо і провів усю ігрову кар’єру в цьому клубі з 1965 по 1977 рік, виступаючи на позиції півзахисника.

За біло-синіх Мунтян зіграв 371 матч, забив 70 голів і віддав 36 гольових передач. Він став одним із символів українського футболу 1960-1970-х років, відомий своєю технікою, майстерністю та відданістю команді.

Серед найбільших досягнень Мунтяна — сім перемог у чемпіонаті СРСР, дві — в Кубку СРСР, а також тріумф у Кубку Кубків УЄФА та Суперкубку УЄФА 1975 року. Ці трофеї зробили його частиною золотої ери Динамо, коли команда під керівництвом Валерія Лобановського домінувала в радянському та європейському футболі.

Після завершення кар’єри гравця Мунтян перейшов на тренерську роботу. Він очолював команди СКА (Київ), ФК Черкаси, Таврію, Оболонь, Спартак, Кривбас, Ворсклу, резервну команду Динамо, молодіжну збірну України та навіть національну збірну Гвінеї. Останньою посадою була роль координатора молодих кадрів у Динамо з 2011 по 2013 рік. Мунтян активно передавав досвід молодим поколінням, надихаючи їх на перемоги.

Президент Динамо Ігор Суркіс висловив глибокі співчуття:

З глибоким сумом і важким серцем сприйняв звістку про відхід із життя легенди нашого клубу Володимира Мунтяна. Володимир Федорович усе своє життя присвятив футболу та нашому Динамо, залишивши по собі незабутній слід у серцях уболівальників, колег та молодих футболістів.

Смерть Мунтяна — втрата для українського спорту, де він залишався активним коментатором і ментором до останніх років. Його стиль гри — елегантний і технічний — вплинув на сучасний футбол. Похоронні деталі очікуються найближчим часом.

Фото: прес-служба Динамо Київ.

