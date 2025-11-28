Дениса Гармаша мобілізували: ТЦК спростувало фейки про “силове затримання” футболіста

У мережі активно поширюють інформацію про нібито затримання відомого ексфутболіста Дениса Гармаша. У соцмережах з’явилися твердження, що спортсмена начебто намагалися мобілізувати силоміць і навіть вимагали хабар.

Згодом у Київському міському ТЦК та СП підтвердили факт його мобілізації, але водночас повністю спростували маніпуляції щодо обставин події.

Що сталося насправді: версія ТЦК

Представники Київського міського ТЦК та СП виступили з офіційним спростуванням фейків, що розлетілися інтернетом. Вони підтвердили факт візиту спортсмена до військкомату, але заперечили будь-який тиск.

Для запобігання розповсюдженню викривленої інформації, повідомляємо, що Національною поліцією до Печерського РТЦК та СП міста Києва був доставлений колишній футболіст Денис Гармаш для уточнення даних — роз’яснили у ТЦК.

Головний нюанс ситуації полягав у відсутності у футболіста законних підстав для уникнення служби. Після уточнення облікових даних події розвивалися за стандартною процедурою.

Денис Гармаш сам обрав собі підрозділ для служби

Футболіст пройшов військово-лікарську комісію. Медики визнали його придатним, після чого відбулася розмова з фахівцями з рекрутингу. Результат — добровільне рішення про службу. В офіційній заяві підкреслюється:

Після проходження ВЛК та спілкування з рекрутерами, він обрав службу в одному з підрозділів Збройних Сил України.

Також у відомстві наголосили, що жодних претензій з боку самого новобранця не було.

Скарг щодо неправомірних дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки від нього не надходило, — запевнили у ТЦК.

