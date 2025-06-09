Що робити, якщо незаконно мобілізували: пояснення та поради адвокатки

В Україні зараз діє указ президента про загальну мобілізацію. Але, згідно з законом, певні люди мають відстрочку. Але буває так, що їх все одно мобілізують. У таких випадках треба знати, що робити, якщо незаконно мобілізували.

У матеріалі ти дізнаєшся, яка мобілізація незаконна та що робити у такій ситуації.

Яка мобілізація вважається незаконною

Мобілізацію можна вважати незаконною, якщо військовозобов’язана особа має підстави для відстрочки або бронювання. Якщо у ТЦК не звернули увагу на те, що особа має відповідні документи, то можна говорити про неправомірність його дій.

Адвокатка Катерина Аніщенко розповіла для Фактів ICTV, що робити, якщо незаконно мобілізували.

Що робити, якщо незаконно мобілізували

За словами адвокатки, якщо особа має право на відстрочку, але ТЦК цього не бачить, то це підстава для оскарження рішення у суді. У такому випадку варто звертатися до суду та оскаржувати незаконний наказ про мобілізацію.

Мобілізація особи, яка має право на відстрочку, можлива лише за добровільної згоди. Те саме стосується й осіб з інвалідністю.

Якщо особа з інвалідністю не надавала згоду на мобілізацію, то є підстави для оскарження такого рішення в суді.

Що робити, якщо незаконно мобілізували багатодітного батька

Чоловіки, які мають трьох дітей та більше, вважаються багатодітними та мають право на відстрочку від мобілізації. При оскарженні цього рішення в суді, може виникнути питання, чи надала особа документи до ТЦК, які підтверджують наявність трьох дітей. Адвокатка пояснює, що працівники ТЦК мають доступ до демографічних реєстрів, де можуть перевірити цю інформацію.

Адвокатка також радить, крім оскарження рішення у суді, писати рапорт на звільнення з лав ЗСУ. За її словами, багатодітному батьку буде швидше звільнитися з лав ЗСУ, ніж оскаржувати рішення в суді.

Оскарження рішення в суді не зупиняє процес мобілізації, — акцентує вона.

Незаконна мобілізація заброньованих осіб: що робити

Буває так, що особу хочуть мобілізувати, навіть якщо вона має бронь. Це відбувається, якщо інформація не підтягнулася до реєстру оберіг, або повідомлення роботодавець відправив, а ТЦК не відпрацювало.

Якщо особа надає документи на бронювання, проте ТЦК не хоче його бачити та все одно мобілізує, це підстави для скасування наказу про мобілізацію. Якщо є наказ про бронювання, то це незаконно. Але, якщо особа каже, що бронювання точно буде, але за певний час, навіть завтра, це не працює.

Крім багатодітних батьків та людей з інвалідністю, є інші категорії осіб, які мають право на відстрочку. Читай за посиланням, хто має право на відстрочку від мобілізації.

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