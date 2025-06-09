Что делать, если незаконно мобилизовали: объяснения и советы адвоката

В Украине сейчас действует указ президента об всеобщей мобилизации. Но, согласно закону, у некоторых людей есть отсрочка. Но бывает так, что их все равно мобилизуют. В таких случаях нужно знать, что делать, если незаконно мобилизовали.

В материале ты узнаешь, какая мобилизация незаконна и что делать в такой ситуации.

Какая мобилизация считается незаконной

Мобилизацию можно считать незаконной, если военнообязанное лицо имеет основания для отсрочки или бронирования. Если в ТЦК не обратили внимание, что лицо имеет соответствующие документы, то можно говорить о неправомерности его действий.

Адвокат Катерина Анищенко рассказала для Фактов ICTV, что делать, если незаконно мобилизовали.

Что делать, если незаконно мобилизовали

По словам адвоката, если лицо имеет право на отсрочку, но ТЦК этого не видит, то это основание для обжалования решения в суде. В таком случае следует обращаться в суд и обжаловать незаконный приказ о мобилизации.

Мобилизация лица, имеющего право на отсрочку, возможна только при добровольном согласии. То же касается и лиц с инвалидностью.

Если лицо с инвалидностью не предоставляло согласия на мобилизацию, есть основания для обжалования такого решения в суде.

Что делать, если незаконно мобилизовали многодетного отца

Мужчины, у которых есть трое детей и больше, считаются многодетными и имеют право на отсрочку от мобилизации. При обжаловании этого решения в суде может возникнуть вопрос, предоставило ли лицо документы в ТЦК, подтверждающие наличие троих детей. Адвокат объясняет, что работники ТЦК имеют доступ к демографическим реестрам, где могут проверить эту информацию.

Адвокат также советует, кроме обжалования решения в суде, писать рапорт на увольнение из рядов ВСУ. По ее словам, многодетному отцу можно будет быстрее уволиться из рядов ВСУ, чем обжаловать решение в суде.

Обжалование решения в суде не останавливает процесс мобилизации, — акцентирует она.

Незаконная мобилизация забронированных лиц: что делать

Бывает так, что лицо хотят мобилизовать, даже если оно имеет бронь. Это происходит, если информация не подтянулась к реестру оберег или сообщение работодатель отправил, а ТЦК не отработало.

Если лицо предоставляет документы на бронирование, однако ТЦК не хочет видеть его и все равно мобилизует, это основания для отмены приказа о мобилизации. Если есть приказ о бронировании, это незаконно. Но, если человек говорит, что бронирование точно будет, но через некоторое время, даже завтра, это не работает.

Кроме многодетных родителей и людей с инвалидностью, есть другие категории лиц, имеющих право на отсрочку. Читай по ссылке, кто имеет право на отсрочку от мобилизации.

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