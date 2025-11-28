Дениса Гармаша мобилизовали: ТЦК опровергло фейки о “силовом задержании” футболиста

В сети активно распространяют информацию о якобы задержании известного экс-футболиста Дениса Гармаша. В соцсетях появились утверждения, что спортсмена якобы пытались мобилизовать силой и даже требовали взятку.

Впоследствии в Киевском городском ТЦК и СП подтвердили факт его мобилизации, но в то же время полностью опровергли манипуляции относительно обстоятельств события.

Что произошло на самом деле: версия ТЦК

Представители Киевского городского ТЦК и СП выступили с официальным опровержением фейков, разлетевшихся по интернету. Они подтвердили факт визита спортсмена в военкомат, но отрицали какое-либо давление.

Для предотвращения распространения искаженной информации, сообщаем, что Национальной полицией в Печерский РТЦК и СП города Киева был доставлен бывший футболист Денис Гармаш для уточнения данных, — разъяснили в ТЦК.

Главный нюанс ситуации заключался в отсутствии у футболиста законных оснований для избежания службы. После уточнения учетных данных события развивались по стандартной процедуре.

Денис Гармаш сам выбрал себе подразделение для службы

Футболист прошел военно-врачебную комиссию. Медики признали его годным, после чего состоялся разговор со специалистами по рекрутингу. Результат — добровольное решение о службе. В официальном заявлении подчеркивается:

После прохождения ВВК и общения с рекрутерами, он выбрал службу в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины.

Также в ведомстве отметили, что никаких претензий со стороны самого новобранца не было.

Жалоб относительно неправомерных действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от него не поступало, — заверили в ТЦК.

