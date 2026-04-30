Гороскоп на 1 травня 2026: те, що приховано, сьогодні виходить на світ

1 травня 2026 року відбувається сильна повня: Місяць у Скорпіоні протистоїть Сонцю в Тільці. Це створює напруження між бажанням стабільності та потребою щось змінити або відпустити.

Емоції можуть бути дуже глибокими, іноді навіть різкими, з відчуттям внутрішніх переворотів. Місяць у Скорпіоні підсилює інтуїцію і робить усе більш емоційно насиченим.

Додатково напруга посилюється впливом Плутона, тому можливі сильні переживання або важливі усвідомлення.

Водночас Венера у гармонії із Сатурном допомагає діяти спокійніше у стосунках і приймати більш зрілі, виважені рішення.

Гороскоп на 1 травня 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)

1 травня для Овнів день емоційної напруги та важливих рішень. Можуть загостритись питання грошей або спільних ресурсів. У стосунках з’являється потреба говорити прямо і без прикрас. На роботі можливі різкі зміни планів, але вони відкриють нові можливості. У фінансах краще уникати поспішних витрат і ризиків.

Гороскоп на 1 травня 2026: Телець (20 квітня – 21 травня)

Для Тельців це день протиставлення “я і інші”. У стосунках можливі важливі розмови або рішення, які давно назрівали. Емоційний фон напружений, але допомагає краще зрозуміти партнера. На роботі можуть з’явитися нові домовленості. У фінансах варто бути уважними до спільних витрат і зобов’язань.

Гороскоп на 1 травня 2026: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки відчують потребу навести порядок у щоденних справах. Емоційний фон нестабільний, можливе перевантаження інформацією. У стосунках важливо не уникати розмов про дрібниці — саме вони зараз вирішальні. На роботі день вимагатиме дисципліни. У фінансах краще уникати хаотичних витрат.

Гороскоп на 1 травня 2026: Рак (22 червня – 22 липня)

Для Раків день емоційний і творчий. Посилюється потреба у коханні та увазі. У стосунках можливі сильні почуття, але й ревнощі. На роботі з’являється шанс проявити себе нестандартно. У фінансах краще не ризикувати, але можливі приємні новини або невеликі надходження.

Гороскоп на 1 травня 2026: Лев (23 липня – 23 серпня)

Леви зосередяться на сім’ї та внутрішньому комфорті. Можливі розмови, які давно відкладались. Емоційний фон глибокий, іноді навіть напружений. У стосунках важливо не тиснути на інших. На роботі краще діяти спокійно без конфліктів. У фінансах можливі витрати на дім або близьких.

Гороскоп на 1 травня 2026: Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діви отримають багато новин і розмов. День активний, але може бути інформаційно перевантаженим. У стосунках важливо слухати, а не лише аналізувати. На роботі можливі термінові завдання або зміни планів. У фінансах варто перевіряти всі деталі перед рішеннями.

Гороскоп на 1 травня 2026: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Для Терезів головна тема дня — гроші та стабільність. Можуть виникнути питання доходів або витрат. У стосунках важливо говорити про потреби відкрито. Емоційний фон трохи напружений, але конструктивний. На роботі можливі нові фінансові можливості або пропозиції.

Гороскоп на 1 травня 2026: Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіони в центрі подій. Це емоційно сильний день, коли все відчувається глибше. У стосунках можливі важливі розмови або рішення. На роботі — шанс змінити напрям або завершити старі справи. У фінансах варто діяти обережно, але можливі сильні прориви.

Гороскоп на 1 травня 2026: Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Для Стрільців день більше внутрішній. Може з’явитись потреба побути наодинці або переглянути плани. У стосунках краще уникати різких слів. На роботі не варто поспішати з рішеннями. У фінансах краще не ризикувати і відкласти великі покупки.

Гороскоп на 1 травня 2026: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козероги зосередяться на планах і цілях. Можливі нові ідеї або пропозиції від оточення. У стосунках важливо більше спілкуватися. Емоційний фон стабільніший, ніж у інших знаків. На роботі день продуктивний, особливо для командної роботи. У фінансах можливі перспективні домовленості.

Гороскоп на 1 травня 2026: Водолій (21 січня – 19 лютого)

Для Водоліїв день пов’язаний із кар’єрою. Можливі зміни в роботі або нові обов’язки. У стосунках важливо не віддалятись емоційно. Фон напружений, але продуктивний. У фінансах можуть з’явитися нові можливості, але рішення краще приймати обережно.

Гороскоп на 1 травня 2026: Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби відчують потребу в нових враженнях і змінах. Можливі розмови про майбутнє або навчання. У стосунках — більше емоцій і відкритості. На роботі можливі нестандартні завдання. У фінансах краще уникати ризиків, але день сприятливий для планування.

Редакція Вікон наголошує на тому, що матеріал не слід трактувати як рекомендацію до дій чи чисту правду. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, феншуй і нумерологія не є науковими предметами, а їхні твердження офіційно не доведені.

А ще поцікався, які вони, Вогняні знаки зодіаку і як розуміти поведінку Овна, Лева і Стрільця.

