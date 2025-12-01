Украинский футбол понес большую потерю: после продолжительной болезни скончался легендарный игрок киевского Динамо Владимир Мунтян. Об этом сообщила пресс-служба Динамо Киев — детали читай в материале.

Владимир Мунтян умер: что известно о легендарном футболисте

Владимир Федорович Мунтян родился 14 сентября 1946 года в Киеве. Он был питомцем Динамо и провел всю игровую карьеру в этом клубе с 1965 по 1977 год, выступая на позиции полузащитника.

За бело-синих Мунтян сыграл 371 матч, забил 70 голов и отдал 36 голевых передач. Он стал одним из символов украинского футбола 1960-1970-х годов, известный своей техникой, мастерством и преданностью команде.

Среди крупнейших достижений Мунтяна семь побед в чемпионате СССР, две в Кубке СССР, а также триумф в Кубке Кубков УЕФА и Суперкубка УЕФА 1975 года. Эти трофеи совершили его частью золотой эры Динамо, когда команда под руководством Валерия Лобановского доминировала в советском и европейском футболе.

После завершения карьеры игрок Мунтян перешел на тренерскую работу. Он возглавлял команды СКА (Киев), ФК Черкассы, Таврию, Оболонь, Спартак, Кривбасс, Ворсклу, резервную команду Динамо, молодежную сборную Украины и даже национальную сборную Гвинеи. Последней должностью была роль координатора молодых кадров в Динамо с 2011 по 2013 год. Мунтян активно передавал опыт молодым поколениям, вдохновляя их на победы.

Президент Динамо Игорь Суркис выразил глубокие соболезнования:

С глубокой грустью и тяжелым сердцем воспринял известие об уходе из жизни легенды нашего клуба Владимира Мунтяна. Владимир Федорович всю свою жизнь посвятил футболу и нашему Динамо, оставив незабываемый след в сердцах болельщиков, коллег и молодых футболистов.

Смерть Мунтяна — потеря для украинского спорта, где он оставался активным комментатором и ментором до последних лет. Его стиль игры — элегантный и технический — повлиял на современный футбол. Похоронные детали ожидаются в ближайшее время.

Фото: пресс-служба Динамо Киев.

