Тренера Динамо Киев отправили в отставку — кто заменит Александра Шовковского

Футбольный клуб Динамо Киев объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Александром Шовковским и всем его штабом. Исполняющим обязанности наставника назначен Игорь Костюк, ранее работавший с юношеской командой клуба.

Решение принято после поражения команды в еврокубковом матче на Кипре, что стало последней каплей для президента клуба Игоря Суркиса — детали увольнения читай в материале.

Александр Шовковский уволен: кто придет ему на замену

Шовковский возглавил Динамо в ноябре 2023 года как исполняющий обязанности после отставки Мирчи Луческу, а с декабря того же года стал полноценным главным тренером. Под его руководством команда показывала смешанные результаты, но последнее поражение, вероятно, в Лиге Конференций привело к радикальным изменениям.

Тренерский штаб команды освобожден от исполнения обязанностей.

, — говорится в официальном заявлении клуба.

Игорь Костюк хорошо известен в структуре Динамо: он работал с юношескими командами. Для него это дебют в должности главного тренера взрослой команды.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Костюк, наставник Динамо U19.

, — подтверждает официальный сайт клуба.

Относительно постоянного преемника Шовковского клуб пока не разглашает детали. Футбольный эксперт Олег Федорчук, как отмечает Sport.ua, считает, что Динамо нуждается в тренере с авторитетом, чтобы вернуться к вершинам.

Если уж и менять главного тренера, то нужна авторитетная кандидатура на замену, а такую ​​я пока не вижу. Требуется взвешенное решение

, – отмечает эксперт.

