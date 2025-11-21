Когда матч Украина — Швеция: дата и место проведения поединка

Сборная Украины по футболу встретится со Швецией в полуфинале плей-офф европейской квалификации на чемпионате мира 2026 года.

Читай в материале, когда состоится матч в каком городе, где купить билеты и где можно смотреть трансляцию.

Когда матч Украина — Швеция: дата, место, время проведения игры

Поединок состоится 26 марта 2026, а время начала матча — ориентировочно 18:00 по центральноевропейскому времени (19:00 по киевскому). Точное время еще не подтверждено официально, поскольку жеребьевка состоялась только 20 ноября.

Матч пройдет в рамках пути B плей-офф, где победитель полуфинала Украина — Швеция встретится в финале с победителем пары Польша — Албания 31 марта 2026 года.

Место проведения поединка Украина — Швеция пока не определено, но из-за полномасштабного вторжения в Украину игра, вероятно, состоится на нейтральном поле — скорее всего, в Польше.

Билеты на матч еще не поступили в продажу, поскольку детали по стадиону и времени не финализированы. Ожидается, что продажи стартуют ближе к дате поединка через официальные каналы УЕФА или национальных федераций. Цены на билеты обычно варьируются от 20 до 100 евро в зависимости от сектора, но точные цифры будут известны позже.

Трансляцию матча в Украине по традиции для игр национальной сборной можно ожидать на каналах Общественного вещания, а именно Общественное Спорт и платформе MEGOGO. Точный список трансляторов будет объявлен ближе к марту 2026 года.

Прогнозы экспертов в группе D (где команда дала бой Франции), другие — Швеции из-за звездных форвардов Александра Исаака и Виктора Гекереша.

Этот матч — ключевой для Украины в борьбе за путевку на ЧМ-2026, где осталось четыре места от Европы. Победители плей-офф присоединятся к уже квалифицированным командам на турнире в США, Канаде и Мексике.

Украина — Швеция: история встреч

В общей сложности сборная Украины сыграла против шведов 5 матчей — среди них есть три товарищеских игры и два поединка на Евро.

Швеция — Украина — 0:1, товарищеская игра в 2008 году, в городе Сульна; Швеция — Украина — 1:1(4:5 по пенальти), товарищеская игра в 2011 г., город Строволос; Украина — Швеция — 0:1, товарищеская игра 2011 года в Харькове; Украина — Швеция — 2:1, Евро-2012 в Киеве; Украина — Швеция — 2:1, Евро-2021 в Глазго.

