Турнирная таблица ЧМ-2026: какое место заняла Украина

Сборная Украины завершила групповой этап европейской квалификации на Чемпионат мира по футболу 2026 года на втором месте в группе D, обеспечив себе выход в плей-офф.
Читай в материале, прошла ли Украина дальше и с какими результатами группа D закончила групповой этап.
Турнирная таблица ЧМ-2026: какую позицию заняла сборная Украины
По итогам шести матчей команда Украины набрала 10 очков, уступив лидеру — Франции (16 очков). Последний тур принес победу над Исландией, которая финишировала третьей с 7 очками, тогда как Азербайджан остался последним с 1 очком.
Полная турнирная таблица группы D выглядит так:
- Франция — 16 очков (разница мячей +12).
- Украина — 10 очков (разница мячей -1).
- Исландия — 7 очков (разница мячей +2).
- Азербайджан — 1 очко (разница мячей -13).
После победы над Исландией сборная Украины поднялась с третьего на второе место в турнирной таблице, а Франция уже раньше обеспечила прямую путевку на ЧМ как победитель группы. Украина как вторая команда перейдет в раунд плей-офф. Европейская квалификация предусматривает 16 прямых путевок на ЧМ-2026, где примут участие 48 команд. Плей-офф состоится в марте 2026 года.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выразил удовлетворение результатом:
Мы боролись до последнего и заслужили этот шанс. Теперь фокус на плей-офф.
Фаны активно обсуждают перспективы команды в соцсетях в надежде на успешное завершение квалификации.
