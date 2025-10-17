Лайкал видео с россиянами: Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли

Донецкий футбольный клуб Шахтер инициировал внутреннее расследование относительно своего защитника Ефима Конопли после того, как в соцсетях заметили его лайки под постами, связанными с россиянами.

Инцидент вызвал возмущение среди болельщиков и общественности на фоне войны России против Украины. Подробная информация о ситуации вокруг футболиста – в материале.

Внутреннее расследование за лайки: детали

По информации, Конопля лайкнул видео с голами бывшего игрока сборной России Романа Павлюченко, который в прошлом публично поддерживал Владимира Путина, а также видео с участием покойного российского политика Владимира Жириновского, известного своими антиукраинскими заявлениями. Эти лайки были обнаружены на днях в аккаунте футболиста в Instagram.

Директор по стратегическому развитию и коммуникациям Шахтера Юрий Свиридов подтвердил ситуацию изданию Чемпион:

Мы проинформированы о ситуации, касающейся активности Ефима Конопли в социальных сетях. Клуб уже приступил к внутреннему расследованию, чтобы выяснить все обстоятельства.

Сам Конопля отреагировал на обвинения в stories своего Instagram. Он выразил удивление:

Как человек, представляющий нашу страну и делающий все для того, чтобы поддержать ее в войне с Россией, мне удивительно слышать подобного рода обвинения в свою сторону.

Футболист заверил, что не имел в виду ничего плохого, извинился за ситуацию и пообещал, что это не повторится.

Инцидент с Коноплей не единичный в украинском спорте. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году украинские спортсмены сталкиваются с жесткой критикой за любые проявления симпатий к российской культуре или политике.

Результаты расследования Шахтера ожидаются в ближайшее время и могут определить дальнейшую карьеру игрока.

