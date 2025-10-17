Лайкав відео з росіянами: Шахтар почав внутрішнє розслідування проти Юхима Коноплі

Донецький футбольний клуб Шахтар ініціював внутрішнє розслідування щодо свого захисника Юхима Коноплі після того, як у соцмережах помітили його лайки під постами, пов’язаними з росіянами.

Інцидент викликав обурення серед уболівальників та громадськості на тлі війни Росії проти України. Детальна інформація щодо ситуації навколо футболіста — у матеріалі.

Внутрішнє розслідування за лайки: деталі

За інформацією, Конопля лайкнув відео з голами колишнього гравця збірної Росії Романа Павлюченка, який у минулому публічно підтримував Володимира Путіна, а також відео за участю покійного російського політика Володимира Жириновського, відомого своїми антиукраїнськими заявами. Ці лайки були виявлені днями в акаунті футболіста в Instagram.

Директор зі стратегічного розвитку та комунікацій Шахтаря Юрій Свиридов підтвердив ситуацію виданню Чемпіон:

Ми проінформовані про ситуацію, що стосується активності Юхима Коноплі у соціальних мережах. Клуб уже розпочав внутрішнє розслідування, щоб з’ясувати всі обставини.

Сам Конопля відреагував на звинувачення в stories свого Instagram. Він висловив здивування:

Як людина, яка представляє нашу країну та робить все задля того, щоб підтримати її у війні з Росією, мені дивно чути подібного роду обвинувачення у свій бік.

Футболіст запевнив, що не мав на увазі нічого поганого, вибачився за ситуацію та пообіцяв, що таке не повториться.

Інцидент з Коноплею не є поодиноким в українському спорті. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році українські спортсмени стикаються з жорсткою критикою за будь-які прояви симпатій до російської культури чи політики.

Результати розслідування Шахтаря очікуються найближчим часом, і вони можуть визначити подальшу кар’єру гравця.

