Перший футболіст-мільярдер: черговий рекорд Кріштіану Роналду

Португальський футболіст Кріштіану Роналду досяг історичного рубежу, ставши першим гравцем у футболі, чий статок перевищив 1 мільярд доларів. Як він до цього дійшов та інші цікаві особливості читай у матеріалі.

Найбагатший футболіст в історії: як він дійшов до такого успіху

За оцінками Bloomberg, чиста вартість активів 40-річного спортсмена сягає 1,4 мільярда доларів. Цей успіх зумовлений продовженням контракту з саудівським клубом Аль-Наср, який приніс йому рекордні заробітки в кінці кар’єри.

Роналду, який виріс у бідності на острові Мадейра, покинув школу в 14 років, аби присвятити себе футболу. Його талант помітили скаути Спортінга з Лісабона, де він отримав прізвисько НЛО за неймовірні здібності. Кар’єра злетіла після переходу до Манчестер Юнайтед у 2003 році, а потім до Реал Мадрида у 2009-му, де він підписав один із найдорожчих контрактів в історії футболу.

За понад два десятиліття в топ-клубах Європи, включаючи Ювентус, Роналду встановив рекорд за кількістю голів у чоловічому футболі та найвищим трансферним платежем.

Фінансовий прорив стався у 2023 році, коли Роналду несподівано перейшов до Аль-Насра в Ріяді. За його словами, це був новий виклик після того, як він виграв усе в Європі. Контракт передбачав близько 200 мільйонів доларів на рік у вигляді податкової зарплати та бонусів, плюс 30 мільйонів підписного бонусу.

Червневе продовження угоди оцінюється в понад 400 мільйонів доларів і включає 15% акцій клубу та доступ до приватного джету, роблячи це найвищою середньорічною оплатою серед спортсменів.

Кріштіану Роналду — не лише футболіст

З 2002 по 2023 рік Роналду заробив понад 550 мільйонів доларів зарплати. Значний внесок зробили договори: десятирічна угода з Nike на майже 18 мільйонів доларів на рік, а також контракти з Armani та Castrol, що додали понад 175 мільйонів до статків.

Бізнес Роналду управляє Miguel Marques з LMcapital Wealth Management у Лісабоні, активи якої зросли до 1,4 мільярда євро з 2018 року. Інвестиції зосереджені в Португалії: бренд CR7, мережа готелів, спортзалів та медіагрупа.

Його нерухомість включає маєток на Мадейрі, рекордний пентхаус у Лісабоні та маєток вартістю 20 мільйонів євро в Quinta da Marinha – елітному гольф-курорті біля Лісабона, який приваблює туристів.

На майбутнє Роналду, один з найстарших активних гравців, планує завершити кар’єру в Аль-Насрі та володіти кількома клубами, як Бекхем з Інтер Маямі. З 15% акцій Аль-Насра та зростаючими статками, можливості після відставки безмежні.

