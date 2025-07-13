Стиль життя Шоу-біз

Дієта Кріштіану Роналду: шість прийомів їжі, багато білка та жодних солодощів

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 13 Липня 2025, 08:00
Дієта Кріштіану Роналду: шість прийомів їжі, багато білка та жодних солодощів
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