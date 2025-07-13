Дієта Кріштіану Роналду: шість прийомів їжі, багато білка та жодних солодощів

Кріштіану Роналду досі не поступається своєю першістю — і це при тому, що зірці футболу вже виповнилося 40 років.

Для такого ефекту спортсмен чітко слідкує за своїм раціоном та заняттями, не пропускає тренувань і налагоджує особливе харчування. The Sun розібралися в харчових і спортивних звичках кумира мільйонів.

Що їсть та як тренується Кріштіану Роналду

Роналду зробив здоров’я своїм пріоритетом ще з 11 років після цькування за худорлявість від товаришів по команді Олд Траффорд. З того часу він продовжує уважно слідкувати за режимом.

Футболіст має п’ять повноцінних тренувань на тиждень, під час яких поєднує кардіо та силові вправи.

Понеділок для Кріштіану — день ніг. Цього дня він займається такими вправами:

випади для витривалості та балансу;

стрибки на коробку для вертикальної сили;

бічні стрибки для спритності;

присідання зі штангою для зміцнення корпусу;

стрибки в довжину для прискорення.

Кожна вправа виконується тричі, щоб закріпити м’язову пам’ять, необхідну для футболу найвищого рівня.

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Для ефективності тренування Роналду їсть шість невеликих прийомів їжі на день, кожні три-чотири години за часом та інтервалами. Загальна кількість калорій на день — 3200.

На його тарілці лише вибрані продукти:

пісні білки: курка, яєчні білки та свіжа риба для відновлення м’язів;

складні вуглеводи: коричневий рис та кіноа для енергії, а також авокадо та кокосова олія для корисних жирів;

мікроелементи зі свіжих овочів;

стейки та салати;

жодних оброблених, смажених або солодких продуктів.

Інші щоденні звички футболіста

Після кожного тренування Кріштіану Роналду виділяє щонайменше 90 хвилин на поліфазний сон. З 2013 року він регулярно практикує кріотерапію, піддаючи себе температурі -100°C протягом трьох хвилин, щоб зменшити запалення.

В усіх його будинках встановлені кріокамери вартістю 50 тисяч фунтів стерлінгів.

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Роналду інвестував у передові технології сну, гіпоксичні камери, штори затемнення, екранування електромагнітного поля, контроль температури та вологості.

Він уважно контролює біометричні дані та працює з десятком лікарів по всьому світу, щоб оптимізувати кожну деталь.

Він також отримує індивідуальні добавки на основі щотижневого біометричного аналізу. Це не генеричні вітаміни, а персоналізовані формули для заповнення кожного дефіциту, виявленого в його аналізах крові.

Навіть у міжсезоння його розпорядок чіткий і злагоджений: пробудження о 6-й ранку з крижаним купанням, розтяжка на сонці та 90 хвилин на полі.

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Крім цього Роналду уважно доглядає за своїми ногами: проводить щотижневі сеанси з ортопедом, використовує устілки, виготовлені на замовлення, носить посилене взуття.

Він також робить чорний манікюр на ногах — ритуал, запозичений у боксерів для запобігання інфекціям.

А про свій раціон також розповідав український гімнаст Олег Верняєв.

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