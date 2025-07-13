Дієта Кріштіану Роналду: шість прийомів їжі, багато білка та жодних солодощів

Фото Instagram Кріштіану Роналду досі не поступається своєю першістю — і це при тому, що зірці футболу вже виповнилося 40 років. Для такого ефекту спортсмен чітко слідкує за своїм раціоном та заняттями, не пропускає тренувань і налагоджує особливе харчування. The Sun розібралися в харчових і спортивних звичках кумира мільйонів. Що їсть та як тренується Кріштіану Роналду Роналду зробив здоров’я своїм пріоритетом ще з 11 років після цькування за худорлявість від товаришів по команді Олд Траффорд. З того часу він продовжує уважно слідкувати за режимом. Футболіст має п’ять повноцінних тренувань на тиждень, під час яких поєднує кардіо та силові вправи. Понеділок для Кріштіану — день ніг. Цього дня він займається такими вправами: випади для витривалості та балансу; стрибки на коробку для вертикальної сили; бічні стрибки для спритності; присідання зі штангою для зміцнення корпусу; стрибки в довжину для прискорення. Кожна вправа виконується тричі, щоб закріпити м’язову пам’ять, необхідну для футболу найвищого рівня. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano) Для ефективності тренування Роналду їсть шість невеликих прийомів їжі на день, кожні три-чотири години за часом та інтервалами. Загальна кількість калорій на день — 3200. На його тарілці лише вибрані продукти: пісні білки: курка, яєчні білки та свіжа риба для відновлення м’язів; складні вуглеводи: коричневий рис та кіноа для енергії, а також авокадо та кокосова олія для корисних жирів; мікроелементи зі свіжих овочів; стейки та салати; жодних оброблених, смажених або солодких продуктів. Читати на тему Спорт краще за ліки? Що показало нове дослідження та як результати змінять підхід до лікування Як спорт насправді впливає на твій організм, який поборов рак? Інші щоденні звички футболіста Після кожного тренування Кріштіану Роналду виділяє щонайменше 90 хвилин на поліфазний сон. З 2013 року він регулярно практикує кріотерапію, піддаючи себе температурі -100°C протягом трьох хвилин, щоб зменшити запалення. В усіх його будинках встановлені кріокамери вартістю 50 тисяч фунтів стерлінгів. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano) Роналду інвестував у передові технології сну, гіпоксичні камери, штори затемнення, екранування електромагнітного поля, контроль температури та вологості. Він уважно контролює біометричні дані та працює з десятком лікарів по всьому світу, щоб оптимізувати кожну деталь. Він також отримує індивідуальні добавки на основі щотижневого біометричного аналізу. Це не генеричні вітаміни, а персоналізовані формули для заповнення кожного дефіциту, виявленого в його аналізах крові. Навіть у міжсезоння його розпорядок чіткий і злагоджений: пробудження о 6-й ранку з крижаним купанням, розтяжка на сонці та 90 хвилин на полі. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano) Крім цього Роналду уважно доглядає за своїми ногами: проводить щотижневі сеанси з ортопедом, використовує устілки, виготовлені на замовлення, носить посилене взуття. Він також робить чорний манікюр на ногах — ритуал, запозичений у боксерів для запобігання інфекціям. А про свій раціон також розповідав український гімнаст Олег Верняєв. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Спорт, футбол Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter