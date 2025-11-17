Турнірна таблиця ЧС-2026: яке місце посіла Україна

Збірна України завершила груповий етап європейської кваліфікації на Чемпіонат світу з футболу 2026 року на другому місці в групі D, забезпечивши собі вихід до плей-оф.

Читай у матеріалі, чи пройшла Україна далі та з якими результатами група D закінчила груповий етап.

Турнірна таблиця ЧС-2026: яку позицію зайняла збірна України

За підсумками шести матчів команда України набрала 10 очок, поступившись лідеру — Франції (13 очок). Останній тур приніс перемогу над Ісландією, яка фінішувала третьою з 7 очками, тоді як Азербайджан залишився останнім з 1 очком.

Повна турнірна таблиця групи D виглядає так:

Франція — 13 очок (різниця м’ячів +12). Україна — 10 очок (різниця м’ячів -1). Ісландія — 7 очок (різниця м’ячів +2). Азербайджан — 1 очко (різниця м’ячів -13).

Читати на тему Лайкав відео з росіянами: Шахтар почав внутрішнє розслідування проти Юхима Коноплі Лайкав пости з росіянами в Instagram на 4 рік війни.

Після перемоги над Ісландією, збірна України піднялась з третього на друге місце у турнірній таблиці, а Франція вже раніше забезпечила пряму путівку на ЧС як переможець групи. Україна, як друга команда, перейде до раунду плей-оф. Європейська кваліфікація передбачає 16 прямих путівок на ЧС-2026, де візьмуть участь 48 команд. Плей-оф відбудеться в березні 2026 року.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловив задоволення результатом:

Ми боролися до останнього і заслужили цей шанс. Тепер фокус на плей-оф.

Фани активно обговорюють перспективи команди в соцмережах, сподіваючись на успішне завершення кваліфікації.

Раніше ми писали, що Ілля Забарний перейшов у ПСЖ — читай у матеріалі деталі гучного трансферу.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!