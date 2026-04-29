На залізничній станції Роток підлітка вдарило струмом на цистерні: стан вкрай важкий

Вчора, 28 квітня, на залізничній станції “Роток” закінчився трагедією, яка вкотре нагадала про невидиму, але смертельну небезпеку високої напруги. Близько 20:33 до поліції надійшов екстрений виклик: на даху вагона-цистерни зафіксували людину. Про це повідомили у поліції Київщини.

Фатальна цікавість: як сталася трагедія

Як з’ясували правоохоронці Білоцерківщини, постраждалим виявився 13-річний місцевий мешканець. Підліток, ймовірно шукаючи гострих вражень, виліз на вагон-цистерну, що стояв на коліях. Щойно хлопець опинився на горі, відбувся розряд високовольтної лінії.

Важливо розуміти: на залізниці для удару струмом навіть не обов’язково торкатися дротів — потужна електрична дуга може «прошити» тіло на відстані кількох метрів.

Боротьба за життя: стан дитини

Наслідки інциденту виявилися катастрофічними. Бригада швидкої допомоги терміново госпіталізувала хлопця до реанімації. Медики діагностували у нього електроопіки 80% поверхні всього тіла. Зараз стан дитини оцінюють як вкрай важкий, за його життя борються кращі спеціалісти.

На місці події працювали поліцейські Білоцерківського районного управління. Наразі триває офіційна перевірка, встановлюються всі деталі перебування дитини на території станції у вечірній час.

Нагадаємо, нещодавно Україну вразила історія іншого 13-річного підлітка, Олега з Волинської області. Хлопець активно знімав відео на закинутих об’єктах, за що отримав прізвисько Ковельський сталкер у TikTok. Його жага до переглядів та хайпу призвела до того, що під час спроби повторити популярний TikTok-тренд на даху потяга він також отримав важкі травми.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!