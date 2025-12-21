Зачепінг, дигерство, паркур: чим ризикують діти заради відео в соцмережах

Зимові канікули — це не лише святковий настрій, а й період підвищеної небезпеки для школярів, які часто залишаються без нагляду дорослих. У столичному Департаменті охорони здоров’я б’ють на сполох: у гонитві за адреналіном та популярністю в соцмережах підлітки обирають розваги, несумісні з життям.

У КМДА звернулися до батьків із терміновим проханням: поговоріть зі своїми дітьми. Відверта розмова про ціну вірусного відео може врятувати життя. Медики виокремили три найнебезпечніші течії, які зараз популярні серед молоді.

Зачепінг: квиток в один кінець

Катання зовні вагонів метро, електричок чи трамваїв (на даху, підніжках чи зчепленні) називають зачепінгом. Підлітки вважають це проявом сміливості, проте статистика трагедій свідчить про інше.

Чому це смертельно:

Щоб отримати смертельний опік, не обов’язково торкатися дротів — висока напруга вражає на відстані;

Падіння з рухомого потяга чи зіткнення з опорами та тунельними спорудами на швидкості не залишає шансів вижити.

Дигерство: пастка під містом

Дослідження підземних комунікацій, шахт та колекторів вабить своєю таємничістю. Проте ця урбаністична романтика приховує загрози, з якими не завжди можуть впоратися навіть професіонали, не кажучи вже про дітей.

Що чекає під землею:

Скупчення отруйних газів, які неможливо відчути на запах;

Раптові обвали ґрунту;

Під час дощу чи танення снігу колектори миттєво наповнюються водою. Потік збиває з ніг і несе сміття, роблячи порятунок майже неможливим.

Швидке подолання перешкод, стрибки по стінах, парканах та дахах — це видовищно лише у кіно. У реальному житті, особливо взимку, коли поверхні слизькі, спроби повторити трюки закінчуються у відділеннях травматології. Падіння з висоти гарантує важкі переломи або інвалідність.

Як вберегти дитину

Медики наголошують: прості заборони часто дають зворотний ефект. Енергію підлітка потрібно скерувати в безпечне русло.

Якщо дитина прагне гострих відчуттів, запишіть її до секції з екстремальних видів спорту, де є професійні тренери та страховка, або організуйте туристичний похід. Це дозволить отримати бажану дозу адреналіну без ризику для життя.

Також нещодавно увагу регуляторів ЄС привернув хештег #SkinnyTok, який може становити серйозну загрозу для фізичного й психічного здоров’я підлітків.

