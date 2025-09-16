В українському сегменті TikTok набирає обертів черговий сумнівний тренд — так звана посмішка Джокера. Йдеться про нібито модну практику підрізати кутики рота, аби зробити усмішку ширшою та нібито ефектнішою.

У соцмережах з’являються ролики з пластирами, кров’ю й наслідками процедури. Частина з них може бути постановкою або результатом гриму, але інші мають вигляд справжніх ушкоджень.

Першоджерело тренду знайти непросто: схожі відео траплялися ще у 2024-му, а зараз найпопулярніші ролики походять із російських акаунтів. Про це пише видання LB.ua.

Посмішка Джокера: чому це небезпечно

Пластичний хірург Андрій Павелій пояснює, що спроби власноруч обрізати кутики губ не мають нічого спільного з косметичною операцією. Це небезпечне самопошкодження.

У цій зоні проходять судини й нервові закінчення, тому навіть маленький надріз може спричинити сильну кровотечу, інфекцію, нагноєння.

Крім того, рани на губах загоюються довго — через постійний рух і контакт зі слиною. Часто утворюються грубі рубці, які спотворюють лінію рота, стягують кутики вниз і роблять усмішку неприродною.

Для порівняння, у клініці процедура на кшталт корнер-ліфту (коли піднімають опущені куточки рота) загоюється за тиждень-півтора, без видимих слідів. Але це — в умовах стерильності й під наглядом фахівця.

Підлітки підрізають собі губи, бо психологічно не здорові

За словами психіатра Євгена Скрипника, посмішка Джокера — приклад селфхарму, тобто самоушкодження.

Коли людині зле психічно — є тривога, депресія, відчуття порожнечі, — вона намагається перекрити душевний біль фізичним.

Подібні дії можуть бути й способом виділитися серед однолітків, довести сміливість або протестувати проти норм. Та водночас це сигнал про внутрішню нестабільність і можливі розлади особистості.

— Тут ідеться не лише про зовнішність, а про глибшу емоційну проблему. І замість лайків у TikTok підлітки можуть отримати лише рубці та нові травми, — підкреслює Скрипник.

Як діяти підліткам, щоб не стати жертвою трендів

Поліцейські Харківської області наголошують, що повторювати небезпечні дії з інтернету категорично не можна. Життя та здоров’я завжди важливіші за будь-які лайки чи перегляди.

Якщо тебе намагаються втягнути в ризиковану гру, варто сміливо відмовитися та одразу розповісти про це дорослим.

Що робити батькам, якщо дитина зацікавилась небезпечними трендами

Правоохоронці закликають дорослих уважно стежити за тим, який контент переглядають їхні діти в інтернеті.

Особливо це стосується відео та челенджів у TikTok, адже саме там часто з’являються небезпечні ігри, що можуть закінчитися травмами.

Батькам важливо пояснювати дітям, що жодні лайки чи популярність у соцмережах не варті втрати здоров’я або навіть життя.

Тільки щоденні розмови й довірливе спілкування здатні сформувати у підлітків розуміння реальних ризиків та допомогти їм відмовитися від небезпечних експериментів.

Також нещодавно увагу регуляторів ЄС привернув хештег #SkinnyTok, який може становити серйозну загрозу для фізичного й психічного здоров’я підлітків.

