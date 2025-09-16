В украинском сегменте TikTok набирает обороты очередной сомнительный тренд — так называемая улыбка Джокера. Речь идет о якобы модной практике подрезать уголки рта, чтобы сделать улыбку шире и будто бы эффектнее.

В соцсетях появляются ролики с пластырями, кровью и последствиями процедуры. Часть из них может быть постановкой или результатом грима, но другие выглядят как настоящие повреждения.

Первый источник тренда найти непросто: похожие видео появлялись еще в 2024 году, а сейчас самые популярные ролики происходят из российских аккаунтов. Об этом пишет издание LB.ua.

Улыбка Джокера: почему это опасно

Пластический хирург Андрей Павелий объясняет, что попытки самостоятельно обрезать уголки губ не имеют ничего общего с косметической операцией. Это опасное самоповреждение.

В этой зоне проходят сосуды и нервные окончания, поэтому даже небольшой надрез может вызвать сильное кровотечение, инфекцию, нагноение.

Кроме того, раны на губах заживают долго — из-за постоянного движения и контакта со слюной.

Часто образуются грубые рубцы, которые искажают линию рта, стягивают уголки вниз и делают улыбку неестественной.

Для сравнения, в клинике процедура вроде корнер-лифта (когда поднимают опущенные уголки рта) заживает за неделю-полторы, без видимых следов. Но это — в условиях стерильности и под наблюдением специалиста.

Подростки подрезают себе губы, потому что психологически нездоровы

По словам психиатра Евгения Скрипника, улыбка Джокера — пример селфхарма, то есть самоповреждения.

Когда человеку плохо психически — есть тревога, депрессия, ощущение пустоты, — он пытается перекрыть душевную боль физической.

Подобные действия могут быть и способом выделиться среди сверстников, доказать смелость или протестовать против норм. Но в то же время это сигнал о внутренней нестабильности и возможных расстройствах личности.

— Здесь речь идет не только о внешности, а о более глубокой эмоциональной проблеме. И вместо лайков в TikTok подростки могут получить лишь рубцы и новые травмы, — подчеркивает Скрипник.

Как действовать подросткам, чтобы не стать жертвой трендов

Полицейские Харьковской области подчеркивают, что повторять опасные действия из интернета категорически нельзя. Жизнь и здоровье всегда важнее любых лайков или просмотров.

Если тебя пытаются втянуть в рискованную игру, стоит смело отказаться и сразу рассказать об этом взрослым.

Что делать родителям, если ребенок заинтересовался опасными трендами

Правоохранители призывают взрослых внимательно следить за тем, какой контент смотрят их дети в интернете.

Особенно это касается видео и челленджей в TikTok, ведь именно там часто появляются опасные игры, которые могут закончиться травмами.

Родителям важно объяснять детям, что никакие лайки или популярность в соцсетях не стоят потери здоровья или даже жизни.

Только ежедневные разговоры и доверительное общение способны сформировать у подростков понимание реальных рисков и помочь им отказаться от опасных экспериментов.

Также недавно внимание регуляторов ЕС привлек хештег #SkinnyTok, который может представлять серьезную угрозу для физического и психического здоровья подростков.

