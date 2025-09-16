В украинском сегменте TikTok набирает обороты очередной сомнительный тренд — так называемая улыбка Джокера. Речь идет о якобы модной практике подрезать уголки рта, чтобы сделать улыбку шире и будто бы эффектнее.
В соцсетях появляются ролики с пластырями, кровью и последствиями процедуры. Часть из них может быть постановкой или результатом грима, но другие выглядят как настоящие повреждения.
Первый источник тренда найти непросто: похожие видео появлялись еще в 2024 году, а сейчас самые популярные ролики происходят из российских аккаунтов. Об этом пишет издание LB.ua.
Улыбка Джокера: почему это опасно
Пластический хирург Андрей Павелий объясняет, что попытки самостоятельно обрезать уголки губ не имеют ничего общего с косметической операцией. Это опасное самоповреждение.
В этой зоне проходят сосуды и нервные окончания, поэтому даже небольшой надрез может вызвать сильное кровотечение, инфекцию, нагноение.
Кроме того, раны на губах заживают долго — из-за постоянного движения и контакта со слюной.
Часто образуются грубые рубцы, которые искажают линию рта, стягивают уголки вниз и делают улыбку неестественной.
Для сравнения, в клинике процедура вроде корнер-лифта (когда поднимают опущенные уголки рта) заживает за неделю-полторы, без видимых следов. Но это — в условиях стерильности и под наблюдением специалиста.
Подростки подрезают себе губы, потому что психологически нездоровы
По словам психиатра Евгения Скрипника, улыбка Джокера — пример селфхарма, то есть самоповреждения.
Когда человеку плохо психически — есть тревога, депрессия, ощущение пустоты, — он пытается перекрыть душевную боль физической.
Подобные действия могут быть и способом выделиться среди сверстников, доказать смелость или протестовать против норм. Но в то же время это сигнал о внутренней нестабильности и возможных расстройствах личности.
— Здесь речь идет не только о внешности, а о более глубокой эмоциональной проблеме. И вместо лайков в TikTok подростки могут получить лишь рубцы и новые травмы, — подчеркивает Скрипник.
Как действовать подросткам, чтобы не стать жертвой трендов
Полицейские Харьковской области подчеркивают, что повторять опасные действия из интернета категорически нельзя. Жизнь и здоровье всегда важнее любых лайков или просмотров.
Если тебя пытаются втянуть в рискованную игру, стоит смело отказаться и сразу рассказать об этом взрослым.
Что делать родителям, если ребенок заинтересовался опасными трендами
Правоохранители призывают взрослых внимательно следить за тем, какой контент смотрят их дети в интернете.
Особенно это касается видео и челленджей в TikTok, ведь именно там часто появляются опасные игры, которые могут закончиться травмами.
Родителям важно объяснять детям, что никакие лайки или популярность в соцсетях не стоят потери здоровья или даже жизни.
Только ежедневные разговоры и доверительное общение способны сформировать у подростков понимание реальных рисков и помочь им отказаться от опасных экспериментов.
Также недавно внимание регуляторов ЕС привлек хештег #SkinnyTok, который может представлять серьезную угрозу для физического и психического здоровья подростков.
