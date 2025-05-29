Волна травмированных детей в Украине: как тренд из TikTok калечит нашу молодежь

Украинские подростки все чаще проводят время за новой опасной игрой — зацепингом. Суть “хобби” заключается в запрыгивании на поезда, электрички и метро с целью экстремальных ощущений. К сожалению, многие из этих случаев заканчиваются летально — дети умирают от тяжелых ожогов в результате поражения током.

Такие инциденты не единичны, а смелая молодежь ищет новых впечатлений после просмотра видео в TikTok. Однако и родители, и дети должны понимать, что поезда представляют смертельную опасность для тех, кто эксплуатирует их не по назначению.

Вікна собрали последние трагические случаи “путешествий” на поездах, узнали, кто ответственен за распространение опасного тренда и что делать родителям для сохранения жизней своих детей.

Зацепинг: сколько было случаев по Украине за последние месяцы

Только в течение весны 2025 года медиа сообщали о почти десятке инцидентов. Так, 10 марта в Одессе два подростка залезли на грузовой вагон и погибли от удара током.

Перед этим в январе в Киевской области еще один подросток вылез на крышу вагона и взялся рукой за токоприемник. Его поразило током, он получил ожоги.

В марте 12-летний подросток вылез на вагон электрички в Киеве, после чего парня с тяжелыми ожогами врачи госпитализировали.

В мае 14-летняя девушка из Бучи также залезла на крышу поезда и была поражена током. С термическими ожогами 3-4 уровня ее доставила в больницу. Впоследствии местные медиа сообщили, что она скончалась.

А 28 мая подросток 2014 года рождения из Одессы тоже был поражен электрическим током на вагоне грузового поезда. От силы удара ребенка отбросило под поезд, сейчас он находится в больнице.

Кроме поездок на крыше поезда, есть и случаи, когда подростки цепляются за вагоны сзади. Недавно полиция Киева обнаружила ехавших между вагонами метро подростков. По их словам, таким образом искали экстрим.

14-летние жители Глевахи в Киевской области тоже развлекались таким образом. К счастью, они не получили травм и были сняты с поезда.

В апреле заместитель начальника Управления ювенальной превенции Национальной полиции Виталий Романов сообщил, что за первые месяцы 2025 года обнаружили 21 случай зацепинга, шестеро детей погибли.

В чем опасность таких развлечений

Полиция отмечает, что железная дорога не место для детских развлечений. Поезда, вагоны и другие железнодорожные объекты находятся под высоким напряжением, а ток может поразить не только при касании, но и на расстоянии.

Министерство образования и науки добавляет, что поезда работают под электротоком в 27 тысяч вольт, что является смертельным даже без прикосновения.

Падения с высоты из-за резких движений поезда также могут стать роковыми. То же касается резкого торможения. Также “пассажира” может затянуть под колеса, а шансов на выживание в таких условиях не остается.

Такие действия считаются вандализмом, поэтому родителей могут оштрафовать, а в случае повреждения вагона или аварийной ситуации привлечь к уголовной ответственности.

Откуда взялся опасный тренд на зацепинг

Как и многие другие тренды, зацепинг пришел в Украину с TikTok. Там можно найти много видео под хештегом train surfing. Считается, что основателями трендом являются немецкие экстремалы, которые начали практиковать зацепинг еще в 90-х годах.

С появлением социальных сетей информация начала распространяться и за пределы Германии, а ныне достигла многих стран. Также увлечения часто связывают с мобильной игрой Subway Surfers, а некоторые выкладывают видео с крыши поезда под саундтрек игры.

Что делать родителям, если их дети увлекаются зацепингом

Национальная полиция предостерегает, что в таких случаях важна бдительность и профилактика. Там отмечают беседы с подростками об опасности зацепинга и отслеживание того контента, который они потребляют в соцсетях.

Именно экстремальные видео могут толкать на риск с летальным исходом.

Также следует обращать внимание на новые интересы ребенка: увлеченность железнодорожным транспортом или экстремальными видео.

Психолог Мария Тимошенко в комментарии изданию Kamianske city отметила, что иногда причиной подобных поступков может быть недостаток внимания и дефицит общения. Если ребенок не чувствует поддержки, он будет искать необычные способы самоутверждения.

— Если ребенок не получает достаточного внимания и одобрения в семье или в близком окружении, он начинает искать их в других местах: в компаниях, рискованных поступках или опасных развлечениях.

Чтобы избежать таких вещей, следует не только контролировать ребенка, но и установить доверительный диалог, интересоваться жизнью подростка и проводить достаточно времени вместе.

По словам психолога, очень важно, чтобы ребенок чувствовал себя услышанным. Именно поддержка и общее время помогут ему чувствовать свою значимость и не искать опасных способов получить признание.

Все большее количество подростков также интересуются криптовалютой. Но насколько это безопасно? Расспрашивали у экспертки по финансовой грамотности.

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