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Разбор

Волна травмированных детей в Украине: как тренд из TikTok калечит нашу молодежь

Ирина Танасийчук, журналист сайта 29 мая 2025, 17:00
Волна травмированных детей в Украине: как тренд из TikTok калечит нашу молодежь
Фото Нацполиция, ГСЧС/Facebook

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