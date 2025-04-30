Мам, прости…13-летний подросток попал в реанимацию из-за опасного TikTok-тренда

Подросток снимал видео на заброшенных объектах, а свой профиль в TikTok назвал Ковельский сталкер. Однако его любознательность и жажда популярности привели к ужасным последствиям.

13-летний Олег из Волынской области сейчас проходит лечение во львовской больнице Святого Николая после попытки повторить TikTok-тренд на крыше поезда.

Пошел в магазин, однако оказался в реанимации

По версии НЗЛ, все выглядело обыденно. Олег сказал маме Надежде, что пойдет в магазин. А через несколько часов женщина узнала, что ее сын лежит обожженный на платформе железнодорожного вокзала.

Вместе с другом подросток вылез на крышу вагона, чтобы повторить опасный трюк из социальных сетей.

Я прибежала через семь минут. Его только-только сняли с вагона. Он успел прошептать: “Мама, прости… Что-то со мной случилось”.

Друг Олега позже рассказал, что парень также успел ему сказать несколько слов перед тем, как оказался в плену высоковольтной дуги.

68% ожогов и сломанный позвонок…

Первые часы после неудачного трюка были критическими. Парня с 68% ожогов тела сначала отвезли в Луцк, а оттуда срочно транспортировали во Львов. В больнице Святого Николая диагностировали не только глубокие ожоги, но и перелом позвонка, пневмоторакс и гипотермию.

— В таких случаях опасность — не только в ожогах. Часто начинают отказывать органы тела. И тогда работает только одно — командный дух.

Об этом рассказала заведующая отделением анестезиологии Ярема Безниско.

Во время лечения Олега медики используют современную биотехнологическую разработку — дерму BTM. Именно это временно заменяет кожу: защищает от инфекций, сохраняет влагу и дает телу шанс на восстановление.

После стажировки в Бостоне я поняла: BTM является подушкой безопасности для пациентов с глубокими ожогами, — рассказала хирург Галина Саян.

Сейчас эта технология используется только в пяти ожоговых центрах Украины, благодаря проекту Burn Care Alliance.

У Олега еще впереди операции, долгая реабилитация и годы восстановления. Но самое важное то, что подросток жив.

Тренды в TikTok: другие случаи

За последние месяцы в Украине зафиксировано несколько смертельных случаев после попыток повторить видео в TikTok.

В Борисполе 13-летний парень получил 90% ожогов. В Ровенской области погибли двое подростков. Во Львове не стало 11-летней девочки.

Тренды в социальных сетях — это ловушка. Вікна-новини призывают быть осторожными и не рисковать своей жизнью ради популярности.

Ранее мы подробнее рассказывали об опасном тренде в TikTok.

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