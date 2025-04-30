Рассказы

Мам, прости…13-летний подросток попал в реанимацию из-за опасного TikTok-тренда

Анастасия Жиденко, редактор сайта 30 апреля 2025, 18:00
Мам, прости…13-летний подросток попал в реанимацию из-за опасного TikTok-тренда
Фото Pexels
машинистка метро
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