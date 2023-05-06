Тренд на TikTok! В чем опасность популярных челленджей и как защитить своего ребенка

TikTok — это сверхпопулярная социальная сеть, которая стремительно набрала обороты во время пандемии коронавируса и до сих пор сохраняет ведущие позиции, имея одну из самых активных аудиторий.

Эта социальная сеть полюбилась всем: и взрослым, и детям. Ее особенностью являются короткие видео (обычно до минуты) и бесконечная лента — то есть в TikTok можно спокойно провести несколько часов, даже не заметив.

Одной из причин популярности TikTok является челлендж.

Челендж — это жанр видео, в котором пользователь выполняет определенное задание на камеру и размещает его в интернете, после чего предлагает определенным знакомым или неограниченному кругу людей повторить его.

Популярные TikTok-челленджи

Этот жанр очень полюбился пользователям, в результате чего мир знает такие известные челленджи, как:

Ice Bucket Challenge — один из самых популярных челленджей в 2014 году. Тогда его участники выливали ведро ледяной воды себе на голову и призывали других сделать то же самое с целью повышения осведомленности и сбора средств на исследование амиотрофического бокового склероза.

Savage Challenge — танцевальный челлендж, который предусматривает выполнение танца под песню Savage группы Megan Thee Stallion.

FlipTheSwitch Challenge — этот вызов предусматривает выполнение задания, когда два человека стоят перед зеркалом и меняются одеждой, танцуя под песню Nonstop исполнителя Дрейка.

Но, к сожалению, есть и челленджи, которые могут навредить. И таких в инфопространстве немало. За последние годы по всему миру зафиксированы случаи, где подростки пострадали во время выполнения подобных челленджей.

Из соображений безопасности мы не будем указывать названия таких вызовов.

История Мейсона Дарка

Одним из пострадавших недавно стал 16-летний подросток из США. Мейсон Дарк хотел распылить аэрозоль с краской на подожженную зажигалку, в результате чего баллон взорвался. Этой историей поделились журналисты издания WRAL News.

Тело парня сразу охватило пламя, он прыгнул в реку, чтобы потушить его, но уже на тот момент получил серьезные ожоги. В больнице установили, что 75% тела парня повреждено ожогами третьей степени.

Сейчас Мейсон находится в больнице, а его семья открыла сбор средств, чтобы покрыть расходы на лечение.

История Джейкоба Стивенса

Еще одной жертвой TikTok-челленджа стал 13-летний подросток из США по имени Джейкоб Стивенс. Об этом сообщает New York Post.

Парень принял участие в вызове, суть которого заключается в приеме антигистаминных препаратов, доза которых превышает норму в шесть раз. Цель этого челленджа — вызвать галлюцинации.

Это произошло в компании друзей, которые снимали на видео, как он принимает опасную дозу таблеток. После этого тело парня начало сдавать и подростка срочно доставили в больницу, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но, несмотря на все усилия медиков, через шесть дней борьбы за жизнь Джейкоб погиб.

История Арчи Баттерсби

От опасных челленджей пострадал и 12-летний Арчи Баттерсби. 7 апреля 2022 года мальчика нашли дома без сознания. Об этом рассказали журналисты издания BBC.

Все произошло из-за выполнения опасного челленджа, суть которого заключается в том, что человеку нужно задержать дыхание, пока он не потеряет сознание. В результате этого мальчик получил критическое повреждение мозга, впал в кому и впоследствии умер.

Как обезопасить ребенка во время пользования интернетом

Журналисты издания DailyMail дали несколько советов, которые помогут детям чувствовать себя безопасно в сети.

Проговорите правила поведения в интернете

Сейчас дети начинают пользоваться интернетом еще с раннего возраста. Поэтому позаботься о том, чтобы твой ребенок знал об основных правилах и о том, что в сети ничего не может быть личным на 100%.

С осторожностью публиковать личную информацию

Разъясни, что такое личная информация, почему нельзя ее разглашать. Также сделай перечень данных, которые необходимо держать в секрете, и объясни почему.

Кроме того, напомни ребенку, что он должен предупредить тебя или другого родителя, когда хочешь что-то обнародовать для общего доступа.

Пароли

Надо объяснить, что использование паролей необходимо для защиты персональной информации. Поэтому при создании аккаунта на почте или в социальных сетях следует устанавливать надежный пароль, содержащий не только буквы, но и цифры и символы.

И не забудь подчеркнуть, что пароли рассказывать запрещено.

Постинг в социальных сетях

Дети любят проводить время не только в телефонных играх, но и в соцсетях. Расскажи о том, что можно распространять в своих профилях, а что — нет.

Позаботься о безопасности в мессенджерах

Сейчас подростки для общения часто используют популярные мессенджеры, такие как Telegram, WhatsApp, Viber и другие. Но не все осознают, что их переписка не является на 100% личной.

Поэтому стоит позаботиться, чтобы ребенок знал, какие данные нельзя писать, например о своих банковских счетах или паролях.

Рассказывай об обновлениях

Чтобы помочь ребенку быстрее адаптироваться к очередному обновлению его любимой соцсети, рассказывай ему об изменениях, произошедших в приложении.

Таким образом ты сможешь помочь приспособиться к нововведениям и избежать возможных проблем, связанных с этим.

Бесплатный Wi-Fi может нести опасность

Дети часто любят находить бесплатные публичные сети, которые могут делать их данные доступными. Расскажи об этом ребенку, чтобы он знал, какую угрозу это может нести для него.

Загружайте приложения и игры вместе

Пусть у вас будет договоренность, что новые приложения или игры на телефон вы загружаете только вместе, или самостоятельно загружай их. При этом убедись, что ты используешь надежные и проверенные сайты.

Общение с незнакомцами — табу

Дети часто добавляют друг друга в различные чаты и группы. Поэтому стоит провести беседу на тему опасности общения с незнакомыми людьми в интернете.

Не доверяй рекламе на электронной почте

Объяснить детям, что невероятные акционные предложения, поступающие в электронных письмах — обман и способ завладеть личной информацией пользователя.

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