Тренд на TikTok! У чому небезпека популярних челенджів та як захистити свою дитину

TikTok — це надпопулярна соціальна мережа, що стрімко набрала обертів під час пандемії коронавірусу і досі зберігає провідні позиції, маючи одну з найбільш активних аудиторій.
Ця соціальна мережа полюбилася усім: і дорослим, і дітям. Її особливістю є короткі відео (зазвичай до хвилини) і нескінченна стрічка — тобто в TikTok можна легко провести кілька годин, навіть не помітивши.
Однією з причин популярності TikTok є челенджі.
Челендж — це жанр відео, в якому користувач виконує певне завдання на камеру та розміщує його в інтернеті, після чого пропонує певним знайомим або ж необмеженому колу людей повторити його.
Челендж — це жанр відео, в якому користувач виконує певне завдання на камеру та розміщує його в інтернеті, після чого пропонує певним знайомим або ж необмеженому колу людей повторити його.
Цей жанр дуже полюбився користувачам. Через це світ знає такі відомі челенджі, як:
Та, на жаль, є й челенджі, які можуть нашкодити. І таких в інфопросторі немало. За останні роки по всьому світу зафіксовані випадки, де підлітки постраждали під час виконання подібних челенджів.
Та, на жаль, є й челенджі, які можуть нашкодити. І таких в інфопросторі немало. За останні роки по всьому світу зафіксовані випадки, де підлітки постраждали під час виконання подібних челенджів.
З міркувань безпеки ми не будемо вказувати назви таких викликів.
Одним із постраждалих нещодавно став 16-річний підліток із США. Мейсон Дарк хотів розпилити аерозоль з фарбою на підпалену запальничку, внаслідок чого балон вибухнув. Цією історією поділилися журналісти видання WRAL News.
Тіло хлопця відразу охопило полум’я, він стрибнув у річку, щоб загасити його, але вже на ту мить отримав серйозні опіки. У лікарні встановили, що 75% тіла хлопця пошкоджене опіками третього ступеня.
Фото: WRAL News
Зараз Мейсон перебуває у лікарні, а його сім’я відкрила збір коштів, щоб покрити витрати на лікування.
Ще однією жертвою TikTok-челенджу став 13-річний підліток із США на ім’я Джейкоб Стівенс. Про це повідомляють New York Post.
Хлопець взяв участь у виклику, суть якого полягає у прийманні антигістамінних препаратів, доза яких ушестеро перевищує норму. Мета цього челенджу — викликати галюцинації.
Хлопець взяв участь у виклику, суть якого полягає у прийманні антигістамінних препаратів, доза яких ушестеро перевищує норму. Мета цього челенджу — викликати галюцинації.
Це сталося у компанії друзів, які знімали на відео, як він приймає небезпечну дозу таблеток. Після цього тіло хлопця почало здавати й підлітка терміново доправили до лікарні та під’єднали до апарату штучної вентиляції легень. Та попри усі зусилля медиків через шість днів боротьби за життя Джейкоб загинув.
Від небезпечних челенджів постраждав і 12-річний Арчі Баттерсбі. 7 квітня 2022 року хлопчика знайшли вдома непритомним. Про це розповіли журналісти видання BBC.
Усе сталося через виконання небезпечного челенджу, суть якого полягає в тому, що людині потрібно затримати дихання, допоки вона не знепритомніє. Внаслідок цього хлопчик отримав критичне ушкодження мозку, впав у кому і згодом помер.
Журналісти видання DailyMail навели кілька порад, що допоможуть дітям почуватися безпечно у мережі.
Нині діти починають користуватися інтернетом ще змалечку. Тож подбай про те, щоб твоя дитина знала про основні правила і про те, що в мережі нічого не може бути приватним на 100%.
Роз’ясни, що таке особиста інформація, чому не можна її розголошувати. Також зроби перелік даних, які необхідно тримати у секреті, та поясни чому.
Крім того, нагадай дитині, що вона має попередити тебе чи іншого з батьків, коли хоче щось оприлюднити для загального доступу.
Фото: Unsplash
Треба пояснити, що використання паролів потрібне для захисту персональної інформації. Тож, створюючи акаунт на пошті чи у соціальних мережах, варто встановлювати надійний пароль, що міститиме не лише букви, а й цифри та символи.
І не забудь наголосити, що паролі розповідати заборонено.
Діти люблять проводити час не лише у телефонних іграх, а й у соцмережах. Розкажи про те, що можна поширювати у своїх профілях, а що — ні.
Нині підлітки для спілкування часто використовують популярні месенджери, як-от Telegram, WhatsApp, Viber та інші. Та не всі усвідомлюють, що їхнє листування не є на 100% особистим.
Тому варто подбати, щоб дитина знала, які дані не можна писати, наприклад, про свої банківські рахунки чи паролі.
Щоб допомогти дитині швидше адаптуватися до чергового оновлення її улюбленої соцмережі, розповідай їй про зміни, що відбулися у застосунку.
Так ти допоможеш пристосуватися до нововведень та уникнути можливих проблем, пов’язаних із цим.
Так ти допоможеш пристосуватися до нововведень та уникнути можливих проблем, пов’язаних із цим.
Діти часто люблять знаходити безплатні публічні мережі, які можуть робити їхні дані доступними. Розкажи про це дитині, щоб вона знала, яку загрозу це може становити для неї.
Нехай у вас буде домовленість, що нові застосунки чи ігри на телефон ви завантажуєте лише разом, або власноруч завантажуй їх. При цьому переконайся, що ти використовуєш надійні та перевірені сайти.
Діти часто додають одне одного у різноманітні чати та групи. Тому варто провести бесіду на тему небезпеки спілкування з незнайомими людьми в інтернеті.
Пояснити дітям, що неймовірні акційні пропозиції, які надходять в електронних листах, — обман і спосіб заволодіти особистою інформацією користувача.
Раніше ми розповідали, чому виникає дитяча агресія і що робити, якщо твоя дитина булить інших.
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