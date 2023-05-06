Тренд на TikTok! У чому небезпека популярних челенджів та як захистити свою дитину

TikTok — це надпопулярна соціальна мережа, що стрімко набрала обертів під час пандемії коронавірусу і досі зберігає провідні позиції, маючи одну з найбільш активних аудиторій.

Ця соціальна мережа полюбилася усім: і дорослим, і дітям. Її особливістю є короткі відео (зазвичай до хвилини) і нескінченна стрічка — тобто в TikTok можна легко провести кілька годин, навіть не помітивши.

Однією з причин популярності TikTok є челенджі.

Челендж — це жанр відео, в якому користувач виконує певне завдання на камеру та розміщує його в інтернеті, після чого пропонує певним знайомим або ж необмеженому колу людей повторити його.

Популярні TikTok-челенджі

Цей жанр дуже полюбився користувачам. Через це світ знає такі відомі челенджі, як:

Ice Bucket Challenge — один із найпопулярніших челенджів у 2014 році. Тоді його учасники виливали відро крижаної води собі на голову і закликали інших зробити те саме, щоб підвищити обізнаність та зібрати кошти на дослідження аміотрофічного бічного склерозу.

Savage Challenge — танцювальний челендж, який передбачає виконання танцю під пісню Savage гурту Megan Thee Stallion.

FlipTheSwitch Challenge — цей виклик передбачає виконання завдання, коли двоє людей стоять перед дзеркалом і міняються одягом, танцюючи під пісню Nonstop виконавця Дрейка.

Та, на жаль, є й челенджі, які можуть нашкодити. І таких в інфопросторі немало. За останні роки по всьому світу зафіксовані випадки, де підлітки постраждали під час виконання подібних челенджів.

З міркувань безпеки ми не будемо вказувати назви таких викликів.

Історія Мейсона Дарка

Одним із постраждалих нещодавно став 16-річний підліток із США. Мейсон Дарк хотів розпилити аерозоль з фарбою на підпалену запальничку, внаслідок чого балон вибухнув. Цією історією поділилися журналісти видання WRAL News.

Тіло хлопця відразу охопило полум’я, він стрибнув у річку, щоб загасити його, але вже на ту мить отримав серйозні опіки. У лікарні встановили, що 75% тіла хлопця пошкоджене опіками третього ступеня.

Зараз Мейсон перебуває у лікарні, а його сім’я відкрила збір коштів, щоб покрити витрати на лікування.

Історія Джейкоба Стівенса

Ще однією жертвою TikTok-челенджу став 13-річний підліток із США на ім’я Джейкоб Стівенс. Про це повідомляють New York Post.

Хлопець взяв участь у виклику, суть якого полягає у прийманні антигістамінних препаратів, доза яких ушестеро перевищує норму. Мета цього челенджу — викликати галюцинації.

Це сталося у компанії друзів, які знімали на відео, як він приймає небезпечну дозу таблеток. Після цього тіло хлопця почало здавати й підлітка терміново доправили до лікарні та під’єднали до апарату штучної вентиляції легень. Та попри усі зусилля медиків через шість днів боротьби за життя Джейкоб загинув.

Історія Арчі Баттерсбі

Від небезпечних челенджів постраждав і 12-річний Арчі Баттерсбі. 7 квітня 2022 року хлопчика знайшли вдома непритомним. Про це розповіли журналісти видання BBC.

Усе сталося через виконання небезпечного челенджу, суть якого полягає в тому, що людині потрібно затримати дихання, допоки вона не знепритомніє. Внаслідок цього хлопчик отримав критичне ушкодження мозку, впав у кому і згодом помер.

Як убезпечити дитину під час користування інтернетом

Журналісти видання DailyMail навели кілька порад, що допоможуть дітям почуватися безпечно у мережі.

Проговоріть правила поведінки в інтернеті

Нині діти починають користуватися інтернетом ще змалечку. Тож подбай про те, щоб твоя дитина знала про основні правила і про те, що в мережі нічого не може бути приватним на 100%.

З обережністю публікувати особисту інформацію

Роз’ясни, що таке особиста інформація, чому не можна її розголошувати. Також зроби перелік даних, які необхідно тримати у секреті, та поясни чому.

Крім того, нагадай дитині, що вона має попередити тебе чи іншого з батьків, коли хоче щось оприлюднити для загального доступу.

Паролі

Треба пояснити, що використання паролів потрібне для захисту персональної інформації. Тож, створюючи акаунт на пошті чи у соціальних мережах, варто встановлювати надійний пароль, що міститиме не лише букви, а й цифри та символи.

І не забудь наголосити, що паролі розповідати заборонено.

Постинг у соціальних мережах

Діти люблять проводити час не лише у телефонних іграх, а й у соцмережах. Розкажи про те, що можна поширювати у своїх профілях, а що — ні.

Подбай про безпеку у месенджерах

Нині підлітки для спілкування часто використовують популярні месенджери, як-от Telegram, WhatsApp, Viber та інші. Та не всі усвідомлюють, що їхнє листування не є на 100% особистим.

Тому варто подбати, щоб дитина знала, які дані не можна писати, наприклад, про свої банківські рахунки чи паролі.

Розповідай про оновлення

Щоб допомогти дитині швидше адаптуватися до чергового оновлення її улюбленої соцмережі, розповідай їй про зміни, що відбулися у застосунку.

Так ти допоможеш пристосуватися до нововведень та уникнути можливих проблем, пов’язаних із цим.

Безкоштовний Wi-Fі може становити небезпеку

Діти часто люблять знаходити безплатні публічні мережі, які можуть робити їхні дані доступними. Розкажи про це дитині, щоб вона знала, яку загрозу це може становити для неї.

Завантажуйте застосунки та ігри разом

Нехай у вас буде домовленість, що нові застосунки чи ігри на телефон ви завантажуєте лише разом, або власноруч завантажуй їх. При цьому переконайся, що ти використовуєш надійні та перевірені сайти.

Спілкування з незнайомцями — табу

Діти часто додають одне одного у різноманітні чати та групи. Тому варто провести бесіду на тему небезпеки спілкування з незнайомими людьми в інтернеті.

Не довіряй рекламі на електронній пошті

Пояснити дітям, що неймовірні акційні пропозиції, які надходять в електронних листах, — обман і спосіб заволодіти особистою інформацією користувача.

Раніше ми розповідали, чому виникає дитяча агресія і що робити, якщо твоя дитина булить інших.

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