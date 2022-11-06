Подумай 100 разів, перш ніж відправити фото! Що таке сексторшн та кібербулінг і як захистити себе

Інтернет значно спростив наше життя, але й приніс нові випробування. У соціальних мережах люди можуть представитися ким завгодно та завдавати шкоди іншим: принижувати, обзивати, шантажувати тощо.
Студія онлайн-освіти EdEra та Pedan education розробили поради, як захиститися від кібербулінгу.
Насамперед треба дізнатися, що таке кібербулінг. Це вид цькування, під час якого про людину розповсюджують негативну, шкідливу, неправдиву або образливу інформацію в мережі. Також це може означати обмін особистою чи приватною інформацією про когось іншого. Найчастіше кібербулінг можна зустріти саме в соцмережах.
29% підлітків в Україні були жертвами кібербулінгу. Про це свідчать дані опитування Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) у 2019 році. 16% дітей навіть пропускали через це школу.
29% підлітків в Україні були жертвами кібербулінгу. Про це свідчать дані опитування Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) у 2019 році. 16% дітей навіть пропускали через це школу.
Найбільше страждають від кібербулінгу дівчата — майже 80%.
Одним із видів кібербулінгу є сексторшн, який може бути наслідком секстингу. Тобто, надсилання інтимних фото або відео через соціальні мережі чи месенджери.
Жертву шантажують за допомогою сексторшну (від англ. sextortion — сексуальне вимагання). Погрожують розіслати фото чи відео усім друзям та рідним. Шантажисти навіть можуть вимагати гроші.
Від цього явища можуть страждати навіть діти. За статистикою Центру дослідження злочинів проти дітей, одна з чотирьох жертв сексторшну була молодшою за 13 років. Дві з трьох були дівчатами до 16 років.
Треба користуватися соціальними мережами, дотримуючись правил безпеки, щоб не стати жертвою кібербулінгу.
Якщо ти перебуваєш у стосунках і твій партнер чи партнерка просить надіслати відверті фото, подумай, чи варто це робити. Це не надважлива частина здорових романтичних стосунків. Можна поговорити про це з другою половинкою.
Також пам’ятай, що люди оцінюють зовнішність лише за суб’єктивною думкою. Не варто засмучуватися через якісь негативні коментарі в інтернеті.
Раніше ми розповідали, як соціальні мережі впливають на психічний стан підлітка.
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