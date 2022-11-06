Подумай 100 раз, прежде чем отправить фото! Что такое сексторшн и кибербуллинг и как защитить себя

Интернет значительно упростил нашу жизнь, но и принес новые испытания. В социальных сетях люди могут притвориться кем угодно и причинять вред другим: унижать, обзывать, шантажировать и т.д.

Студия онлайн образования EdEra и Pedan education разработали советы, как защититься от кибербуллинга.

Что такое кибербуллинг

Прежде всего, нужно знать, что такое кибербуллинг. Это вид травли, во время которой о человеке распространяют негативную, вредную, ложную или оскорбительную информацию в сети. Также это может означать обмен личной или частной информацией о другом человеке. Чаще кибербуллинг можно увидеть именно в соцсетях.

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29% подростков в Украине являлись жертвами кибербуллинга. Об этом свидетельствуют данные опроса ЮНИСЕФ в 2019 году. 16% детей даже пропускали из-за этого школу.

Больше всего страдают от кибербуллинга девушки — почти 80%.

Что такое сексторшн

Одним из видов кибербуллинга является сексотршн, который может являться следствием секстинга. То есть, отправки интимных фото или видео через социальные сети или мессенджеры.

Жертву шантажируют с помощью сексторшна (от англ. sextortion — сексуальное вымогательство). Угрожают разослать фото или видео всем друзьям и родным. Шантажисты даже могут требовать деньги.

От этого явления могут страдать даже дети. По статистике Центра исследования преступлений против детей, одна из четырех жертв сексторшна была младше 13 лет. Две из троих были девушками до 16 лет.

Правила безопасности в сети

Стоит пользоваться социальными сетями, соблюдая правила безопасности, чтобы не стать жертвой кибербуллинга.

Прежде всего, не распространяй никаких откровенных фото других людей. Поставь себя на место того человека: как бы ты чувствовал(а) себя, если бы это случилось с тобой?

Игнорируй просьбу отправить фото от незнакомых людей или аккаунтов. Не следует доверять незнакомцам, даже если они понравились тебе во время общения.

Если тема, которую начинает собеседник или собеседница, для тебя неприемлема, попробуй ее изменить. Например, пришли видео с YouTube.

Блокируй и ограничивай аккаунты пользователей, которые заставляют тебя чувствовать себя дискомфортно.

Если кто-то прислал тебе откровенные фото человека, которого ты знаешь, сразу сообщи ему или ей об этом.

Настрой мессенджеры так, чтобы тебе могли отправлять сообщения только те, на кого ты подписан(а).

Сообщи взрослым, которым доверяешь, о некомфортной коммуникации в интернете.

Если ты находишься в отношениях и твой партнер или партнерша просит прислать откровенные фото, подумай, стоит ли это делать. Это не самая важная часть здоровых романтических отношений. Можно поговорить об этом со второй половинкой.

Также помни, что люди оценивают внешность исключительно субъективно. Не стоит расстраиваться из-за каких-то негативных комментариев в интернете.

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