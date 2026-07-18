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Meta изменяет правила для подростков: родителей будут предупреждать о тревожных переписках с ИИ

Юлия Хоменко, редактор сайта 18 июля 2026, 19:00 3 мин.
Meta AI будет сообщать родителям, если подросток будет говорить о самоубийстве
Фото Pexels

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