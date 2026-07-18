Meta изменяет правила для подростков: родителей будут предупреждать о тревожных переписках с ИИ

Компания Meta объявила о новых инструментах безопасности для подростков, которые общаются с Meta AI. Если искусственный интеллект обнаружит в сообщениях возможные признаки суицидальных мыслей или самоповреждения, об этом могут сообщить родителям. Кроме того, компания работает над механизмом, который в критических случаях позволит обращаться в экстренные службы.

Об этом сообщили в официальном блоге Meta.

Родители будут получать уведомления

Нововведение касается подростков, чьи аккаунты находятся под родительским контролем в Instagram. Если Meta AI во время общения заметит признаки того, что ребёнок может находиться в кризисном состоянии или говорить о самоубийстве либо самоповреждении, система отправит уведомление одному из родителей.

Вместе с уведомлением они получат рекомендации специалистов о том, как правильно начать разговор с ребёнком и оказать ему поддержку.

В компании пояснили, что алгоритмы создавались при участии психологов, медицинских экспертов и самих родителей. Система учитывает даже косвенные или завуалированные упоминания о возможном самоповреждении.

При этом перед отправкой уведомления каждый случай дополнительно будет проверять человек. Если ситуация вызывает сомнения, Meta обещает действовать в интересах безопасности подростка и всё же информировать родителей.

На данный момент функция уже работает для пользователей в США, Канаде, Великобритании и Австралии. До конца года её планируют сделать доступной в других странах.

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В критических случаях могут уведомлять экстренные службы

Отдельно Meta сообщила, что разрабатывает систему, которая позволит обращаться в службы спасения, если анализ переписки покажет, что человек может находиться под непосредственной угрозой самоубийства.

Компания отмечает, что похожий механизм уже действует в Facebook и Instagram. Если модераторы получают информацию о реальной угрозе жизни пользователя, они могут передать её соответствующим службам.

По данным Meta, только в течение прошлого года было осуществлено более 19 тысяч таких уведомлений в разных странах мира.

К разработке привлекли десятки психологов

Чтобы сделать ответы Meta AI более безопасными для подростков, компания обратилась к более чем 75 клиническим психологам и специалистам по психическому здоровью.

Эксперты проанализировали сотни сценариев общения и оценили, насколько ответы искусственного интеллекта являются уместными для детей и подростков.

После этого Meta обновила поведение AI. Теперь во время разговоров на сложные темы он должен не только рекомендовать обратиться за помощью, но и сначала признавать эмоции собеседника, не прерывая диалог слишком резко.

Для подростков усилят ограничения

Компания также расширяет действие режима Limited Content, который родители могут включить для аккаунтов своих детей в Instagram.

После активации этого режима ограничения будут распространяться и на общение с Meta AI. Искусственный интеллект будет отказываться отвечать на более широкий перечень потенциально опасных или неприемлемых запросов.

В Meta поясняют, что это должно снизить риск того, что подростки столкнутся с неприемлемым или чувствительным контентом во время общения с искусственным интеллектом.

В компании подчёркивают, что главная цель новых изменений — помочь подросткам вовремя получить поддержку, а родителям — узнать о возможных проблемах до того, как ситуация станет критической.

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