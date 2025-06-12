Для тебя Твоя безопасность

Отбирают у пенсионеров последнее: новая схема мошенников

Анастасия Грубрина, журналист сайта 12 июня 2025, 11:00
Российские спецслужбы атакуют пенсионеров
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь