Отбирают у пенсионеров последнее: новая схема мошенников

Фото Unsplash Полномасштабная война стала для мошенников идеальной средой, чтобы воплощать самые дерзкие планы грабежа людей. Украинцы морально истощены, часто дезориентированы, поэтому легко попадают на крючки аферистов. Особенно если манипулировать болезненными темами: родными в полиции, военными в плену… Мошенники в очередной раз стали работать с пенсионерами. Новая схема такова, что их заставляют отдавать деньги и совершать диверсии. Рассказываем больше об опасности, подстерегающей людей старшего возраста. Российские спецслужбы атакуют пенсионеров в Украине В полиции Киева рассказали, что новая схема мошенников нацелена именно на людей старшего возраста. И за этим стоят российские спецслужбы.Заметим, россияне постоянно и целенаправленно атакуют уязвимые группы украинцев: подростков, людей старшего возраста, безработных, родственников пленных или военных. Злоумышленники представляются сотрудниками украинских силовых структур, после чего заставляют перевести деньги и совершить диверсию. Звонят пенсионерам преимущественно в Viber. Людей заставляют совершить что-то противозаконное, прикрываясь “интересами государства”. В частности, один из способов обмана, который получил распространение, это отправка в мессенджерах фальшивых повесток с требованием явиться на допрос в “полицию” или “СБУ” в связи с якобы имеющимся уголовным производством. Важно знать, что аферисты пристают к пожилым людям чаще всего по поводу покупки лекарств или биодобавок из рекламы. Мошенники по телефону убеждают, что приобретенное лекарство было якобы изготовлено в России, а потому пенсионер сотрудничает с врагом. Затем агенты российских спецслужб предлагают “решить проблему” в обмен на помощь государству. Читать по теме Внимание! Новая мошенническая схема в TikTok: фейковые выплаты от Красного Креста В TikTok распространяется фейковое видео о выплатах Красного Креста, которое является мошенничеством. Сначала пенсионеров заставляют перевести большую сумму денег на неидентифицированную банковскую карточку или же передать наличные специальному человеку. Деньги обещают “проверить и вернуть”. Впоследствии, когда жертвы преступной схемы понимали, что собственноручно отдали незнакомцам свои сбережения, злоумышленники продолжали все больше вводить потерпевших в заблуждение и шантажировать их. В частности, на людей давят психологически и используют манипуляции. Преступники говорят, что вернуть деньги можно, если совершить диверсию или незаконную слежку. Не забудь рассказать родителям, а также дедушкам и бабушкам об аферистах, чтобы они не стали их жертвой. Ранее мы рассказывали о мошенниках, которые присылали письма из “налоговой”. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: российские военные, Мошенничество Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter