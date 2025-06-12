Відбирають у пенсіонерів останнє: нова схема шахраїв

Повномасштабна війна стала для шахраїв ідеальним середовищем, аби втілювати найзухваліші плани грабунку людей. Українці морально виснажені, часто дезорієнтовані, а тому легко потрапляють на гачки аферистів. Надто, якщо зманіпулювати болючими темами: рідними у поліції, військовими у полоні…

Шахраї вкотре стали працювати з пенсіонерами. Нова схема така, що їх змушують віддавати гроші та чинити диверсії. Розповідаємо більше про небезпеку, яка чатує на людей старшого віку.

Російські спецслужби атакують пенсіонерів в Україні

У поліції Києва розповіли, що нова схема шахраїв націлена саме на людей старшого віку. І стоять за цим російські спецслужби.

Зауважимо, росіяни постійно та цілеспрямовано атакують вразливі групи українців: підлітків, людей старшого віку, безробітних, родичів полонених чи військових.

Зловмисники представляються співробітниками українських силових структур, після чого змушують переказати гроші та вчинити диверсію. Телефонують пенсіонерам переважно у Viber. Людей змушують вчинити щось протизаконне, прикриваючись “інтересами держави”.

Зокрема, один зі способів обману, який набув поширення, це надсилання у месенджерах фальшивих повісток із вимогою з’явитися на допит до “поліції” або “СБУ” у зв’язку з нібито наявним кримінальним провадженням.

Важливо знати, що аферисти чіпляються до літніх людей найчастіше щодо купівлі ліків або біодобавок з реклами.

Шахраї телефоном переконують, що придбані ліки були нібито виготовлені у Росії, а тому пенсіонер співпрацює з ворогом. Потім агенти російських спецслужб пропонують “розв’язати проблему” в обмін на допомогу державі.

Спершу пенсіонерів змушують переказати велику суму коштів на неідентифіковану банківську картку або ж передати готівку спеціальній людині. Кошти обіцяють “перевірити та повернути”.

Згодом, коли жертва злочинної схеми усвідомлювала, що власноруч віддала незнайомцям свої збереження, зловмисники продовжували дедалі більше вводити потерпілих в оману та шантажувати їх.

Зокрема, на людей тиснуть психологічно та використовують маніпуляції. Злочинці кажуть, що повернути гроші можна, якщо вчинити диверсію або незаконне стеження.

Тож не забудь розповісти батькам, а також дідусям та бабусям про аферистів, аби вони не стали їхньою жертвою.

Раніше ми розповідали про шахраїв, які надсилали листи з “податкової”.

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