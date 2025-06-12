Для тебе Твоя безпека

Відбирають у пенсіонерів останнє: нова схема шахраїв

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 12 Червня 2025, 11:00
Російські спецслужби атакують пенсіонерів
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь