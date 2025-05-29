Нова шахрайська схема з’явилася в Україні. Зловмисники маскуються під Державну податкову службу та розсилають листи українцям. Усе це відбувається паралельно зі справжньою розсилкою від податкової з вимогами пояснити походження коштів чи ведення підприємницької діяльності без реєстрації.

Як відрізнити шахрайський лист від справжнього? Розповів очільник Податкової служби Руслан Кравченко.

Фейкові листи з податкової: як не стати жертвою шахраїв

Очільник податкової служби звернувся до українців та розповів, як шахраї копіюють електронні пошти ДПС та підробляють нібито офіційні листи.

Фіксуємо нову хвилю масового розповсюдження фейкових електронних

листів нібито від імені Державної податкової служби. За останній тиждень це вже друга така хвиля.

Про активність шахраїв повідомили платники податків з кількох областей України. Податкова служба до цієї розсилки не має відношення, пояснює Кравченко.

У листах від шахраїв міститься шкідливе ПЗ, яке надає віддалений доступ до твого комп’ютера злочинцям. Доступ активується після того, як відкрити PDF-файл.

Офіційні та справжні електронні пошти ДПС мають наприкінці домен @tax.gov.ua. Жодних інших символів чи букв бути не повинно. В іншому разі тобі надіслали “лист від податкової” шахраї.

Відкривати цей лист не варто. Краще помітити його як спам і видалити з пошти. Якщо у тебе є сумніви щодо справжності листа, краще звернутися з питанням до податкової особисто чи на офіційними контактами на сайті.

У листах шахраї просять надати інформацію про легалізацію коштів, а у випадку ненадання документації — погрожують призупинити діяльність. “Офіційний запит” зі шкідливим програмним забезпеченням залишають у додатку до листа.

Податкова чи шахрай? На електронні пошти українців надійшли підозрілі листи / 3 Фотографії

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