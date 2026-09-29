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Хто такі дропи та як їх залучають до шахрайських схем

Марина Слизовська, редакторка сайту 29 Вересня 2026, 16:42 2 хв.
легкий заробіток дропи
Фото Unsplash

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