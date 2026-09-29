Хто такі дропи та як їх залучають до шахрайських схем

Шахраї постійно шукають нові способи отримувати та приховувати незаконно здобуті кошти. Один із поширених варіантів — залучення до схем так званих дропів, або “грошових мулів”.

Хто такі дропи

Дроп — це людина, яка за винагороду дозволяє використовувати свою банківську картку чи рахунок для отримання, зняття або подальшого переказу чужих коштів. Часто людині можуть сказати, що це звичайна підробітка: потрібно лише приймати платежі та переказувати їх далі, залишаючи собі певний відсоток.

Шахрайські схеми дропів

Особливо небезпечними такі пропозиції є для молоді. У соцмережах та месенджерах можна зустріти оголошення про “легкий заробіток без досвіду”, де обіцяють кілька тисяч гривень лише за використання банківської картки. На перший погляд така робота може здаватися безпечною, однак людина не знає, звідки на її рахунок надходять гроші.

Наприклад, шахраї можуть обманути іншу людину, отримати від неї кошти, а потім використати рахунок дропа для їхнього подальшого переміщення. У результаті саме власник рахунку може опинитися в центрі уваги через підозрілі фінансові операції.

Тому пропозиції на кшталт “потрібна картка для приймання платежів”, “отримуй гроші та переказуй далі”, “заробляй на переказах” або “дамо відсоток за використання рахунку” мають насторожити.

Як не стати учасником шахрайської схеми

Не передавайте стороннім свою банківську картку, реквізити, паролі чи доступ до онлайн-банкінгу. Також не погоджуйтеся отримувати на свій рахунок кошти від незнайомих людей і переказувати їх далі за винагороду.

Якщо ви вже погодилися на таку пропозицію, передали дані картки або помітили незрозумілі операції, не продовжуйте перекази. Якнайшвидше зверніться до свого банку та повідомте про ситуацію Кіберполіцію.

Також, батькам варто поговорити з дітьми щодо подібних пропозицій. Поясніть, що “легкі гроші” за використання банківської картки можуть бути частиною злочинної схеми, навіть якщо сама дитина не знає, хто і звідки переказує кошти.

Більше інформації про актуальні шахрайські схеми та способи захисту можна знайти на порталі Кібер Брама — stopfraud.gov.ua.

Не дозволяйте використовувати свій рахунок у чужих схемах. Легкий заробіток може обернутися серйозними наслідками.

Раніше ми розповідали про нові шахрайські схеми в Україні та як не втратити гроші.

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