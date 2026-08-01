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Вчені пояснили, як короткі відео руйнують мозок: що таке занепад мозку і чим він небезпечний

Юлія Хоменко, редакторка сайту 01 Серпня 2026, 16:00 3 хв.
Лише година коротких відео — і мозок виснажений
Фото Pexels

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