Зламали Viber: що робити, аби відновити доступ — просте пояснення

Viber — один із найпопулярніших месенджерів, якими користуються українці. Кожен день з його допомогою можна отримувати безліч повідомлень у чатах або картинки з привітаннями на честь якогось свята від близьких.

Так чи інакше, цей обмін перестає відбуватися, якщо у тебе зламали Viber. Що робити, якщо зламали Viber — читай у матеріалі.

Зламали Вайбер: що робити та як відновити свій обліковий запис

По-перше, слід повідомити своїх знайомих та друзів через інші канали зв’язку, щоб вони утрималися від відправки конфіденційної інформації тобі у Viber. Потім спробуй увійти у свій обліковий запис Viber, вказавши номер телефону та код для входу, який тобі прийде в SMS.

Ймовірно, цього вже вистачить для того, щоб непрошений гість покинув твій обліковий запис, і ти зміг (-ла) знову ним користуватись.

Але іноді такого кривдника може бути важко позбутись. Якщо він встиг встановити подвійну перевірку, то SMS не прийде. У цьому випадку доведеться чекати тиждень. Через 7 днів повторно спробуй увійти у свій обліковий запис (має прийти шестизначний код).

Що робити, якщо зламали акаунт Viber: 5 правил безпеки

Є певні правила та поради, які допоможуть захиститися від таких проблем у соцмережах та месенджерах. Наприклад:

Створюй складні та унікальні паролі. Обирай паролі, які містять літери, цифри та спеціальні символи. Кожна соцмережа має свої вимоги до паролів, тому створюй їх відповідно до рекомендацій, уникаючи збігу з іншими сервісами. Використовуй двофакторну автентифікацію. Активуй цей захист у налаштуваннях програми або веб-сайту. Це може бути статичний пароль або генерація унікального коду, який вводиться при вході. Застосовуй сторонні програми, як-от Google Authenticator, для ще більшої безпеки. Перевіряй активні сеанси. Регулярно перевіряй історію входів у свій обліковий запис. Забезпеч собі додатковий контроль, відключаючи непотрібні входи. Слідкуй за повідомленнями на електронну пошту та SMS. Важливо моніторити повідомлення про вхід до облікового запису, які тобі надходять. Вчасно реагуй на будь-які підозрілі спроби та змінюй паролі. Виходь з облікового запису, коли не використовуєш його. Особливо це стосується облікових записів на чужих пристроях, або якщо вони не використовуються дуже часто. Це особливо важливо перед продажем або передачею пристрою.

Viber зламався: що робити та основні висновки

Через те, що доступ до облікового запису Viber можна отримати лише за наявності SIM-картки, нікому не передавай свою SIM-картку, а якщо вона була втрачена, негайно заблокуй її у свого мобільного оператора. Якщо ти збираєшся змінювати телефон, обов’язково вийди зі свого облікового запису Viber.

У разі, якщо стороння особа все ж отримала доступ до твого облікового запису, звернись до служби підтримки Viber. Це можна здійснити з будь-якого пристрою через браузер.

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