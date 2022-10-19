Здається, мій акаунт зламали: як відновити доступ і захистити обліковий запис у Google

Якщо ти помітив(-ла) дивні дії та пошуки в акаунті Google, це може бути злам! Ворог атакує не лише на фронті, а й на кіберфронті. Тож варто бути напоготові вчасно помітити та перекрити йому шляхи впливу. Дивись у матеріалі, що робити, якщо обліковий запис у Google зламали.

Як дізнатись про злом акаунту Google

Фахівці з кібербезпеки Держспецзв’язку поділились покроковою інструкцією на випадок злому акаунту в Google. Також вони розповіли, як протидіяти загрозам в інтернеті.

Google зазвичай попереджає про надмірну активність в акаунті чи підозрілі дії. Але якщо ворог діє непомітно для системи, потрібно навчитися помічати це самостійно. Наприклад, частіше перевіряти пошту на сповіщення безпеки та список активних сеансів.

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Твій акаунт, імовірно, зламали якщо:

Відбулася зміна особистих даних в обліковому записі (наприклад, номер телефону) або інших налаштувань, про які тобі не відомо.

У переліку активних сеансів відображається невідомий пристрій. Дізнатися про кількість пристроїв можна в розділі Безпека — Ваші пристрої.

Зникли листи в поштовій скриньці або ж навпаки — з’явилися чужі листи в папці Надіслані або Отримані.

Невідомі користувачі отримали доступ до файлів Google-диска, хоча ти його не надавав(-ла).

Що робити, якщо акаунт у Google зламали — інструкція

Щоб не втратити важливі дані та сам доступ до облікового запису Google, потрібно зробити кілька дій:

Увійди та зміни пароль до облікового запису. А також ідентичні паролі для інших застосунків та сайтів і паролі, збережені в акаунті Google. Переглянь перелік пристроїв, на яких здійснено вхід до твого акаунту. Видали всі незнайомі та неактивні. Перевір усі налаштування та виправ незнайомі зміни, якщо вони є.

Важливо: якщо ти вже втратив(-ла) доступ до акаунту, скористайся функцією відновлення. Потрібно буде відповісти на запитання-ключі та мати поруч пошту або номер телефона, на який зареєстровано акаунт.

Як захистити обліковий запис у Google

Встанови надійний пароль. Він має складатися з цифр і букв. Не використовуй номери телефонів, ім’я та дати народження близьких. Можеш скористатися генератором паролів. У розділі Безпека налаштуй двофакторну аутентифікацію, зазнач резервний номер телефона та адресу електронної пошти для відновлення у разі злому. Активуй функцію покращеного безпечного перегляду веб-сайтів — вона дає змогу ефективніше захищатися від фішингу і шкідливого програмного забезпечення.

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