Здається, мій акаунт зламали: як відновити доступ і захистити обліковий запис у Google

Якщо ти помітив(-ла) дивні дії та пошуки в акаунті Google, це може бути злам! Ворог атакує не лише на фронті, а й на кіберфронті. Тож варто бути напоготові вчасно помітити та перекрити йому шляхи впливу. Дивись у матеріалі, що робити, якщо обліковий запис у Google зламали.
Фахівці з кібербезпеки Держспецзв’язку поділились покроковою інструкцією на випадок злому акаунту в Google. Також вони розповіли, як протидіяти загрозам в інтернеті.
Google зазвичай попереджає про надмірну активність в акаунті чи підозрілі дії. Але якщо ворог діє непомітно для системи, потрібно навчитися помічати це самостійно. Наприклад, частіше перевіряти пошту на сповіщення безпеки та список активних сеансів.
Твій акаунт, імовірно, зламали якщо:
Щоб не втратити важливі дані та сам доступ до облікового запису Google, потрібно зробити кілька дій:
Важливо: якщо ти вже втратив(-ла) доступ до акаунту, скористайся функцією відновлення. Потрібно буде відповісти на запитання-ключі та мати поруч пошту або номер телефона, на який зареєстровано акаунт.
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